Project Mu - Microsoft ujawnia swoją nową usługę

Microsoft Devices Team ogłosił dziś oficjalnie Project Mu - rozwiązanie typu firmware-as-a-Service.

Project Mu to open-source'owe jądro UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), mające w pełni współpracować z najnowszym Hyper-V oraz Surface. Mówiąc inaczej, jest to oprogramowanie systemowe, które uruchamia podzespoły w trakcie rozruchu maszyny i pozwala na ładowanie systemu. Project Mu jest przygotowany do spełniania wymogów współczesnych, bazowanych na Windowsie komputerów PC. Ma także duży wpływ na tworzenie optymalnie działającego firmware oraz jego późniejsze aktualizacje. Podobnie jak Windows jako usługa (WaaS), będzie dostępny jako firmware as a Service.

Po pierwszym uruchomieniu FaaS na Surface okazało się, że implementacja TianoCore nie była zoptymalizowana dla wielu aspektów. Wprowadzono do niej liczne poprawki, które dały Project Mu - struktura kodu i proces deweloperski zostały zoptymalizowane pod kątem FaaS, dodano klawiaturę ekranową, opcje bezpieczeństwa dla ustawień UEFI, usunięto niepotrzebne fragmenty kodu, które mogły zostać wykorzystane do ataku, a także dodano menu odpowiednie dla współczesnych BIOS-ów. Całość została wykonana tak, aby rozruch odbywał się z optymalną szybkością.

Dokumentacja i kod Project Mu znajdują się na tej stronie.