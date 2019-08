Project Resistance - ujawniono kolejną odsłonę serii Resident Evil

Firma Capcom ujawniła kolejną odsłonę serii Resident Evil, a będzie nią Resident Evil Project Resistance.

Jedna z najbardziej kasowych serii gier wideo - Resident Evil, już niebawem wzbogaci się o kolejną odsłonę - Project Resistance. Gra zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One.

Japoński producent ograniczył się dzisiaj tylko do ogólnej zapowiedzi nowej gry. Pełna prezentacja tytułu odbędzie się dziewiątego września o godzinie 17:00, wówczas mamy otrzymać nie tylko informacje na temat rozgrywki, ale również pierwszy zwiastun. Twórcy już zapowiedzieli, że Resident Evil Project Resistance pojawi się również podczas targów Tokyo Game Show 2019, które odbędą się w dniach 12 - 15 września.

Choć twórcy nie zdradzili nam żadnych szczegółów na temat samej rozgrywki, to do sieci trafiły pierwsze "przecieki" na temat Project Resistance. Spekuluje się, że gra może należeć do gatunku sieciowych gier kooperacyjnych i być wzorowana na spin-offie serii z 2004 roku - Resident Evil: Outbreak.

Capcom jest ostatnio w znakomitej formie i raz za razem wydaje znakomite produkcje. Czy podobny los czeka Resident Evil Project Resistance? Miejmy nadzieję, że tak, ale jeśli dzisiejsze rewelacje związane z rozgrywką się potwierdzą, to producent będzie się musiał solidnie postarać, aby zadowolić najbardziej zagorzałych fanów swojej serii.

źródło: capcom/wccftech.com