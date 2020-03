Project Sandcastle czyli Android na iPhone 7

Posiadacze iPhone'a 7 mogą zainstalować Androida. Niestety rozwiązanie to nie jest dopracowane.

Wróćmy na chwilę do 2008 roku. Ponad dekadę temu na rynku pojawił się iPhone 3G oraz pierwsze wersje systemu operacyjnego Android. To właśnie wtedy po raz pierwszy udało się zainstalować konkurencyjny system operacyjny na iPhone'ie. Teraz po 12 latach Project Sandcastle powraca. Twórcy korzystając z lat doświadczeń zdobytych podczas wirtualizacji systemu operacyjnego iOS stworzyli kolejny port Androida. Tym razem posłużono się znacznie nowszym modelem - iPhone'm 7. Niestety firma, która stoi za całym przedsięwzięciem jest obecnie w konflikcie z firmą Apple. Spor jest na tyle poważny, że trafił do sądu.

W 2008 roku hakerzy przenieśli jądro Linux'a do iPhone'a. Teraz dowiadujemy się o kolejnych poczynaniach Davida Wang i Chrisa Wade, który stoją za projektem Sandcastle.

Wang i Wade są twórcami i współzałożycielami Corellium - startupu, który znany jest z wirtualizacji na urządzeniach mobilnych. Obecnie firma wytwarza maszyny wirtualne systemu operacyjnego iOS na platformie VMWare.

Apple oskarża Corellium o naruszenie ich praw do własności intelektualnej poprzez tworzenie nielicencjonowanych kopii systemu operacyjnego iOS. To właśnie wirtualizacja, o którą toczy się spór przyczyniła się do powstania Project Sandcastle.

Większość portów Androida możliwa jest dzięki wykorzystaniu takiej samej mikro architektury procesora. Niestety w przypadku urządzeń od Apple nie jest tak łatwo. Przeniesienie Androida na urządzenie, które pierwotnie pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego iOS jest bardzo czasochłonne. Wymagało ono od twórców napisania specjalnych sterowników między innymi do autorskiego systemu plików APFS stworzonego przez Apple. Rozwiązanie to nie jest stosowane na urządzeniach innych producentów.

W sieci dostępne są już pierwsze kompilacje Androida kompatybilne z iPhone'ami 7 oraz 7 Plus. Niestety obecnie rozwiązanie to nie działa za dobrze. Brakuje między innymi sterowników do modemu.

