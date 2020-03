Project xCloud będzie wspierać wyświetlacze dotykowe smartfonów

Microsoft dąży do tego, aby jego streamingowy serwis xCloud był dostępny wszędzie. Dlatego wprowadza do niego obsługę wyświetlaczy dotykowych.

Microsoft pracuje ostro nad Project xCloud od października ubiegłego roku, jednak aby działał on w pełni sprawnie, potrzebuje odzewu użytkowników. Ma on na celu umożliwianie uruchamiania gier konsolowych na PC-tach oraz telefonach, jednak stawia to wiele wyzwań zarówno przed samym serwisem, jak i producentami gier. Jednym z nich jest kontroler - w przypadku smartfonów oraz tabletów mamy tu oczywiście sterowanie dotykowe, a więc trzeba opracować odpowiednie, obsługujące go rozwiązania. Innym jest wielkość ekranu - rozgrywka na telewizorze 55" wymaga przeskalowania obrazu do wymiarów wyświetlacza smartfona. W chwili obecnej nie ma API, które umożliwiałoby błyskawiczne przeskalowanie do mniejszego rozmiaru.

I w końcu kolejna rzecz - chmura. Ponieważ xCloud jest serwisem streamingowym, połączenie z nią musi być ciągłe, dlatego w ustawieniach projektu muszą pojawić się odpowiednie opcje, współgrające z systemem operacyjnym. W chwili obecnej nacisk kładziony jest na sterowanie i nad tym skupia się obecnie zespół Microsoftu. Możemy dzięki temu mieć pewność, że gdy serwis ruszy, będzie można z niego korzystać także na urządzeniach przenośnych.

Kiedy ruszy streaming, nie wiadomo, więc póki co pozostaje granie na konsoli Xbox One.

Źródło: Neowin