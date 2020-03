Project xCloud - rozpoczęto testy streamingowej usługi na PC

Usługa streamingowa Microsoftu już niebawem może zadebiutować na PC.

Streaming przez wielu określany jest jako przyszłość rynku gier. Mamy już (choć nie w Polsce) Google Stadia oraz GeForce Now, niestety żadna z tych usług nie okazała się być oczekiwaną rewolucją. Nie zniechęca to jednak kolejnych producentów do prac nad swoimi platformami. Streamingować gry chce również Steam, Facebook, Amazon, Ubisoft czy Microsoft. Ci ostatni w zasadzie już to czynią, za sprawą Project xCloud. Usługa "giganta z Redmond" dostępna jest jednak tylko dla niektórych, bowiem wciąż trwają jej testy. Co więcej, Project xCloud jest na razie kompatybilny jedynie z urządzeniami mobilnymi. Możliwe jednak, że wkrótce się to zmieni.

Jak donosi serwis The Verge, Microsoft rozpoczął wewnętrzne testy usługi streamingowej na PC. Oznacza to, że już niebawem może ona zostać udostępniona pierwszym użytkownikom. Do korzystania z Project xCloud na PC, wymagane będzie posiadanie komputera z Windows 10, bezprzewodowego kontrolera Xbox One, specjalnej aplikacji (dostępnej za darmo w sklepie Windows) oraz dobrego połączenia z internetem. Co istotne, PC-towa wersja usługi pozwoli na streamowanie gier nie tylko z serwerów Microsoft xCloud, ale również lokalnie z konsoli Xbox One.

The Verge dotarł również do pierwszych screenów, prezentujących nam wygląd interfejsu aplikacji na PC.

Microsoft zamierza w pełni uruchomić swoją usługę już w tym roku. Możliwe, że jej debiut będzie w jakiś sposób połączony z debiutem nowej konsoli producenta - Xbox Series X.

źródło: The Verge