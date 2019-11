Project xCloud to już 50 gier - debiut w 2020 roku

X019 przyniosło wiele ważnych informacji dla graczy. Jedną z najciekawszych są najnowsze wieści dotyczące Projektu xCloud - czyli serwisu streamingowego.

Widać, że Microsoft chce ze swoim serwisem streamingowym rywalizować z Google, którego Stadia rusza w przyszłym tygodniu. Zapowiedziano, że na "dzień dobry"w xCloud będzie dostępna biblioteka ponad pięćdziesięciu tytułów, a znajdziemy wśród nich między innymi Borderlands 3, Madden NFL 20, Devil May Cry 5, Tekken 7 oraz Vampyr. xCloud dedykowane jest zarówno posiadaczom konsoli Xbox, ale w przyszłym roku będzie dostępne na komputerach i laptopach z systemem Windows 10, a docelowo ma również być możliwe użytkowanie go na urządzeniach z Androidem - warto zauważyć, że nie padło ani słowo o potencjalnym wsparciu dla iOS czy macOS.

Aktualnie xCloud w wersji preview jest dostępne w USA, Wielkiej Brytanii i Korei Południowej, a w przyszłym roku obejmie swoim zasięgiem Kanadę, Japonię, Indie i Europę (nie wiemy, czy na liście krajów z tego rejonu znajdzie się Polska). Aby skorzystać z usługi, potrzebna jest konsola Xbox One lub tablet/smartfon z systemem Android 6.0 lub wyższym. Zalecane jest połączenie Bluetooth 4.0 do podłączenia kontrolera, a także łącze Wi-fi 5GHz Wi-Fi z obsługą szybkości transferu danych co najmniej 10Mbps. Korzystanie z xCloud wymaga instalacji dedykowanej aplikacji. Nie podano żadnych informacji co do planowanych opłat za tę usługę.

A z nowości powiązanych z Projektem - zostanie wprowadzony streaming gier dla posiadaczy Xbox Game Pass - oznacza to, że nie będzie trzeba pobierać gry przed jej uruchomieniem.