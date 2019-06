Project xCloud - wszytsko, co wiemy o serwisie streamingowym Microsoftu

Na targach E3 2019 Microsoft ogłosił oficjalnie Project xCloud. Oto wszystko, co o nim wiemy.

Spis treści

Project xCloud - funkcje i cechy

Project xCloud to serwis pozwalający na streaming gier. Będzie umożliwiał rozgrywki nie tylko za pośrednictwem konsoli Xbox One czy komputera z Windows 10, ale również smartfonów i tabletów. Osoby korzystające na co dzień z Xboxa będą mogły bez problemów korzystać z dotychczasowych jego usług i możliwości. Do rozgrywek za pośrednictwem komputerów i laptopów można używać zarówno zestawu myszka+klawiatura, jak i kontrolera. Co ciekawe, kontroler ma również umożliwić grę na urządzeniach przenośnych.

Prawdopodobnie w ramach serwisu będzie można korzystać z większości tytułów wydanych na Xbox One, jest to jednak informacja jak na razie nie potwierdzona oficjalnie przez Microsoft.

Project xCloud ma być zgodny z kolejną generacją konsoli Xbox (Project Scarlett).

Project xCloud - data premiery

Project xCloud zadebiutuje w październiku 2019 roku.

Project xCloud - wymagania

Project xCloud wymaga szybkości łącza co najmniej 5 Mbps. Rozdzielczość gry będzie zależeć od jego przepustowości - im więcej, tym lepiej. Wiemy, że do grania w 1080p niezbędne jest 10 Mbps.