Projektor The Freestyle dostępny w promocji

The Freestyle to projektor pokazany przez firmę Samsung na targach CES 2022. Teraz trafia do sprzedaży - w bardzo atrakcyjnej cenie!

The Freestyle w dniu debiutu dostępny jest w promocji - można kupić go w przedsprzedaży, a zarazem otrzymać bonusowo smartfon Galaxy M52 5G za 1 zł. Akcja zaczęła się dziś w wybranych sieciach sprzedaży i potrwa do 20 lutego b.r. Urządzenie łączące w sobie funkcje projektora, inteligentnego głośnika i systemu oświetleniowego trafiły do takich sieci sprzedaży, jak Euro-Net, Media Expert, Media-Saturn, x-kom oraz do sklepu Audiocolor i na stronę samsung.pl. U producenta sprzęt kosztuje równe 4999 zł.

Fot.: Samsung

Projektor The Freestyle wyświetla obraz o rozmiarze do 100 cali - bez konieczności manualnej regulacji, ponieważ wielkość i jakość obrazu ustawianie są automatycznie. To samo dotyczy położenia ekranu - gdy uruchamiasz projektor, nie musisz niczego robić własnoręcznie. A co warto podkreślić, ważny od zaledwie 800 g. Wyposażono go w obrotową podstawę, co umożliwia rotację obrazu do 180°. Kolejna zaleta to wysoka jakość dźwięku 360°. Po podłączeniu do internetu oferuje dostęp do popularnych serwisów VOD, takich jak Netflix czy HBO GO. Jest kompatybilny z urządzeniami z systemem Android i iOS.

Źródło: Samsung