Projektory Epson – interaktywność w pakiecie

Nowoczesne firmy i instytucje pracują dziś inaczej niż przed laty – podczas firmowych szkoleń, twórczych burzy mózgów czy zebrań coraz większą rolę odgrywają najróżniejsze narzędzia i rozwiązania wizualne: prezentacje, mapy myśli, szkicowane na bieżąco plany i wykresy. Do „obsługi” takich materiałów potrzeba nowoczesnych urządzeń, które pozwolą nie tylko na prezentowanie grafiki i wideo w najwyższej jakości, ale również na sporządzanie notatek, adnotacji czy manipulowanie dotykowe wyświetlanymi treściami. Do takich właśnie zastosowań stworzone są najnowsze projektory interaktywne firmy Epson.

Urządzenia doskonale sprawdzą się w nowoczesnych organizacjach, którym zależy na możliwości prowadzenia interaktywnych prezentacji, efektywnej pracy grupowej czy atrakcyjnych dla uczestników szkoleń. Dzięki temu, że oferują one zaawansowaną obsługę funkcji dotykowych, użytkownicy szkolenia mogą nie tylko oglądać, ale również edytować wyświetlane materiały, a także nanosić na nie adnotacje, komentarze itp. Dzięki temu oraz dołączonym do urządzeń interaktywnym piórom nowe projektory Epson pozwalają na zamienienie dowolnej jasnej powierzchni w doskonałej jakości interaktywną tablicę.

Projektory firmy można obsługiwać dotykowo intuicyjnie palcami (np. modele EB-710Ui, EB-696Ui, EB-695Wi, EB-680Wi) albo za pomocą dwóch niezależnych piór w różnych kolorach (modele EB-710Ui, EB-696Ui, EB-695Wi, EB-685Wi, EB-680Wi, EB-675Wi). Wszystkie urządzenia oferują też zaawansowane funkcje moderatora oraz możliwości podziału ekranu, interakcji na ultraszerokim ekranie i nanoszenia notatek bez korzystania z komputera. Wygodę ich użytkowania w warunkach biurowych podnosi fakt, że z poziomu projektora użytkownicy mogą sterować dodatkowymi urządzeniami, na przykład wizualizerami. Dodajmy, że urządzenia wyposażono w wejścia HDMI, wbudowany głośnik 16 W i wejście mikrofonu.

Złącza HDMI umożliwiają podłączenie do projektora komputerów, odtwarzaczy DVD, wizualizerów i innego sprzętu (co ważne, w wielu modelach dostępna jest również funkcja bezprzewodowego przesyłania obrazu z wielu źródeł), zaś nowy interfejs, zapewniający dostęp do najważniejszych funkcji i elementów sterujących projektora, pozwala szybko zmieniać źródła sygnału wejściowego bez przerywania spotkania czy szkolenia. Świetnym rozwiązaniem jest też funkcja Multi-PC, która pozwala nawet 50 osobom uczestniczącym w zajęciach wymieniać między sobą treści z różnych komputerów. A gdy będzie to koniecznie, możliwe jest użycie dwóch projektorów i zestawienie jednego ogromnego, wyjątkowo szerokiego, interaktywnego ekranu.

Dodajmy, że ogromną zaletą obrazu wyświetlanego za pomocą projektora jest jego skalowalność, czyli możliwość płynnego dopasowania jego wielkości do liczby i potrzeb użytkowników. To kluczowy atut projektora i jego zdecydowana przewaga nad klasycznym monitorem czy tablicą interaktywną.

Oczywiście, wszystkie omówione powyżej funkcje nie mogłyby zainteresować użytkowników, gdyby wyposażone w nie projektory nie oferowały jednocześnie najwyższej jakości obrazu. Na szczęście również w tej kwestii Epson nie zna kompromisów. Firma od lat konsekwentnie rozwija swoją autorską technologię wyświetlania obrazu 3LCD, w której, w skrócie rzecz ujmując, do wyświetlania obrazu wykorzystywane są trzy matryce ciekłokrystaliczne, a obraz z nich jest nakładany na siebie przez pryzmaty, dzięki czemu powstaje realistyczny, naturalny obraz o żywych kolorach.

Autem tego rozwiązania jest nie tylko fantastyczna jakość obrazu (ogromna skala barw, doskonały kontrast, rozdzielczość, ostrość, możliwość wyświetlania 68,7 mld kolorów), ale również fakt, że nie występują w nim zniekształcenia oraz tzw. efekt tęczy, co sprawia, że oglądanie nie obciąża i nie męczy oczu. Istotną zaletą projektorów Epson uzyskaną dzięki 3LCD jest przede wszystkim wysokie natężenie światła barwnego (CLO), dzięki któremu obraz jest wyraźny, naturalny i nasycony – nie tylko w zacienionym pomieszczeniu, ale również w jasnej sali wykładowej czy klasie.

Ogromnym atutem produktów Epsona są również niskie koszty eksploatacji oraz długa żywotność zastosowanych w nich komponentów – trwałość lamp stosowanych w modelach lampowych sięga 10 tys. godzin (a koszt lampy to 350 zł brutto), zaś w przypadku modeli laserowych możemy liczyć na wiele lat zupełnie bezobsługowej eksploatacji (żywotność źródła światła sięga w ich przypadku 20 tys. godzin).

Jaki model wybrać?

W ofercie Epsona znajdziemy wiele urządzeń idealnie spełniających powyższe kryteria – świetnym przykładem jest choćby najnowszy, interaktywny projektor o ultrakrótkim rzucie Epson EB-696Ui. Urządzenie oferuje możliwość bezprzewodowego podłączenia do źródła obrazu (bardzo przydatne w dobie masowego korzystania z urządzeń mobilnych) oraz cały zestaw zaawansowanych funkcji dla osoby prowadzącej szkolenie lub zebranie.

W takich zastosowaniach doskonale sprawdzą się również przeznaczone dla użytkowników biznesowych modele EB-1440Ui, EB-1450Ui, EB-1460Ui oraz EB-1470Ui, oferujące bardzo przydatną z punktu widzenia firmy pracę w trybie rozproszonym (w którym wygodnie mogą ze sobą współpracować urządzenia znajdujące się w kilku różnych lokalizacjach geograficznych – np. uczestniczących w tej samej telekonferencji biurach z Warszawy, Berlina i Pragi).

Więcej informacji:

www.epson.pl/clo

https://www.epson.pl/products/projectors/

Kontakt:

business@epson.pl