Prometheus - sztuczna inteligencja, której możesz w każdej chwili użyć

O Chat-GPT 4 słyszał już chyba każdy, ale mało kto wie, że pośrednikiem w kontakcie na linii SI-człowiek jest Prometheus. A co to właściwie za rzecz?

Prometheus to model technologii sztucznej inteligencji, który został wytrenowany przez Microsoft do połączenia możliwości dawanych przez ChatGPT oraz silnik wyszukiwania Bing. W tym drugim przypadku bierze na siebie takie czynności, jak indeksowanie, ranking stron i inne informacje powiązane z wyszukiwaniem, zaś w pierwszym dobiera wypowiedzi tak, aby odpowiadałby zapytaniom użytkowników Bing Chat. Prometheus powstał na bazie modelu GPT stworzonego przez OpenAI, a jego zadaniem jest przeglądanie kolosalnych zbiorów danych i wybieranie z nich właściwych informacji.

Jak to działa w praktyce? Kiedy korzystasz z Bing Chat, dane są wysyłane do Bing Orchestrator. To komponent służący do analizowania wprowadzonych informacji, a następnie ustaleniu właściwych odpowiedzi. Współpracuje on z technologiami odpowiedzialnymi za pozyskiwanie najnowszych danych z sieci, a także wyszukiwania odpowiedzi i lokalizacji z danych zgromadzonych przez silnik Bing. Dzięki temu możliwe jest przeanalizowanie właściwych odpowiedzi i przekazanie ich użytkownikowi. Co warto podkreślić, Prometheus filtruje wyniki, aby usunąć z nich nieodpowiednie treści.

Fot.: Microsoft

Tak właśnie działa sztuczna inteligencja, z której możesz w każdej chwili skorzystać w przeglądarce Edge. Wkrótce uzyska nowe możliwości - będzie mogła także proponować obrazy i materiały wideo, a także wskazywać źródła cytatów. Dla osób poszukujących konkretnych informacji będzie to z pewnością kolosalne ułatwienie.

