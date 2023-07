Promocja Huawei - świetny bonus do nowego smartfona

Dzięki nowej akcji promocyjnej możesz zaoszczędzić niemal 700 złotych!

Huawei CBG Polska ogłosiło wakacyjną promocję na zakup smartfona Huawei P60 Pro. To bardzo świeży model - jego debiut nastąpił 9 maja 2023 roku. Dostępny jest w dwóch kolorach – czarnym oraz perłowym. W przypadku tej drugiej wersji każdy egzemplarz jest unikalny, ponieważ perłowa tekstura za każdym razem układa się inaczej. Jego wyświetlacz jest chroniony jest przez szkło Kunlun Glass, a poziom pyło- i wodoodporności to IP68.

Rekomendowana cena detaliczna Huawei P60 Pro wynosi 5499 zł za wersję 8 GB/256 GB oraz 6299 zł za wersję 12 GB/512 GB. Osoby, które kupią go w okresie od 7 lipca do 13 sierpnia 2023 roku, mogą skorzystać z promocji i wraz z telefonem nabyć słuchawki FreeBuds 5 za 1 zł - a ich standardowa cena wynosi 699 zł! Mają one certyfikat jakości Hi-Res, który stanowi gwarancję, że odtwarzany dźwięk jest czysty i bogaty w szczegóły.

Z promocji Huawei można skorzystać u wybranych partnerów marki: Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD oraz w sklepie firmowym na huawei.pl.

