Promocja: Redmi Note 10 5G w niższej cenie, a do tego świetny prezent!

Smartfon Xiaomi Redmi Note 10 5G kupisz teraz jeszcze taniej, a do tego otrzymasz opaskę sportową Mi Band 5 za darmo. Kiedy i jak skorzystać z promocji?

Od 30 lipca do 26 sierpnia 2021 obowiązywać będzie promocja na smartfon Redmi Note 10 5G ze świetnym aparatem 48 Mpix, dużą baterią i obsługą szybkiego standardu łączności 5G. Atrakcyjna cena to nie wszystko – do każdego urządzenia dostaniemy opaskę sportową Mi Band 5 w prezencie. Liczba urządzeń objętych promocją jest ograniczona, więc warto szybko się decydować.

Redmi Note 10 5G 64 GB za 999 zł + Mi Band 5 za darmo

+ Mi Band 5 za darmo Redmi Note 10 5G 128 GB za 1099 zł + Mi Band 5 za darmo

Promocja obowiązuje w stacjonarnych i internetowych sklepach Xiaomi: www.mistore.pl, www.mi-home.pl, www.mimarkt.pl oraz renomowanych sklepach elektronicznych. Dostępność produktów w różnych kanałach sprzedaży może się różnić.

Zobacz również:

Więcej informacji na temat produktów w Polsce: https://www.mi.com/pl/

Sprawdźcie też: Realme uderza w Apple! Chodzi o ładowarkę MagDart