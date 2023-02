Promocja na ekspresy i odkurzacze w sklepach Neonet – sprawdź rabat! [07.02.2023]

Już od dziś w sieci sklepów Neonet wybrane ekspresy i odkurzacze są tańsze o nawet 500 zł. Sprawdzamy, do kiedy trwa promocja oraz co warto kupić.

Spis treści

Neonet obniżył ceny wybranych modeli ekspresów i odkurzaczy o nawet 500 zł. To dobra okazja, by przygotować się do wiosennych porządków. Zobacz, co można upolować w promocji. Oferta promocyjna obowiązuje w dniach 7-12 lutego 2023 r. lub do wyczerpania zapasów.

Jak skorzystać z promocji?

Wejdź na neonet.pl, zapoznaj się z asortymentem i wybierz produkt, który chcesz kupić. Dodaj produkt do koszyka i wprowadź kod: PROMO, by naliczył się rabat. Teraz dokończ proces składania zamówienia i wybierz opcję dostawy.

Ekspres ciśnieniowy SIEMENS EQ.6 PLUS S500 TE655319RW

Rodzaj: Automatyczny

Rodzaj kawy: Ziarnista / mielona

Moc/Ciśnienie: 1500 W/19 bar

Rodzaj młynka: Ceramiczny

Kawa przygotowywana przez ekspres: Espresso, espresso macchiato, kawa, cappuccino, latte macchiato, biała kawa

System spieniania mleka: Automatyczny

Cena: 3419 zł – 3219 zł Sprawdź

Zobacz również:

Ekspres ciśnieniowy SAECO GRANAROMA SM6480/00

Rodzaj: Automatyczny

Rodzaj kawy: Ziarnista / mielona

Moc/Ciśnienie: 1500 W/15 bar

Rodzaj młynka: Ceramiczny

Kawa przygotowywana przez ekspres: Espresso, Klasyczna czarna kawa (coffee), Americano, Cappuccino, Latte macchiato, Caffé latte, Caffé crema, Ristretto, Espresso lungo, Espresso macchiato, Włoskie Cappuccino, Café au lait, Spienione mleko, Ciepłe mleko, Gorąca woda

System spieniania mleka: Zintegrowany pojemnik do mleka

Cena: 3199 zł – 2799 zł Sprawdź

Ekspres ciśnieniowy MELITTA F83/1-101 Barista T Smart (bez pojemnika na mleko)

Rodzaj: Automatyczny

Ciśnienie [bar]: 15 bar

Moc [W]: 1450

Rodzaj kawy: Ziarnista, Mielona

Wbudowany młynek: Tak

Rodzaj młynka: Stalowy

Kawa przygotowywana przez ekspres: 18 różnych rodzajów kaw

Regulacja mocy kawy: 5 stopniowa

Cena: 4669 zł – 4169 zł Sprawdź

Robot sprzątający ECOVACS DEEBOT T9

Maks. czas pracy / Turbo: 175 min / - min

Bateria: Li-Ion, 5200 mAh

Rodzaj: Robot sprzątający, Bezworkowy, Bezprzewodowy

Poziom hałasu: 67 dB

Poziom hałasu: 67 dB

Pojemność zbiornika [l]: 0,42 l

Cena: 1999 zł – 1499 zł Sprawdź

Odkurzacz pionowy BOSCH Unlimited 6 BBS61PET2

Maks. czas pracy / Turbo: 30 min / 8 min

Rodzaj: Bezprzewodowy

Pojemność zbiornika [l]: 0,3 l

Funkcja mycia: Nie

Funkcje odkurzacza: Wskaźnik napełnienia worka / pojemnika, Wskaźnik naładowania baterii , Praca w trybie Turbo, Praca w trybie Eco

Wskaźnik naładowania baterii: Tak

Cena: 1629 zł – 1429 zł Sprawdź

Robot sprzątający IROBOT Roomba i5 (i5154)

Bateria: Li-Ion

Rodzaj: Robot sprzątający, Bezworkowy, Bezprzewodowy

Pojemność zbiornika [l]: 0,4 l

Pojemność: 400 ml

Czujniki: Zaawansowana nawigacja Technologia Reactive Sensor Czujnik Dirt Detect Czujniki śledzenia podłoża

Mopowanie: Nie

Cena: 1569 zł – 1469 zł Sprawdź

Sprawdź też: To jedyna okazja, by kupić te przydatne gadżety z Lidla