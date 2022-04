Promocja na ekspresy i odkurzacze w sklepach Neonet – sprawdź rabat! [27.04.2022]

Już od dziś w sieci sklepów Neonet wszystkie ekspresy i odkurzacze są tańsze o 20%. Sprawdzamy, do kiedy trwa promocja oraz co warto kupić.

Spis treści

Neonet obniżył ceny wszystkich ekspresów i odkurzaczy o 20%. To dobra okazja, by przygotować się do wiosennych porządków. Zobacz, co można upolować w promocji. Oferta promocyjna obowiązuje w dniach 27-29 kwietnia 2022 r. lub do wyczerpania zapasów.

Jak skorzystać z promocji?

Wejdź na neonet.pl, zapoznaj się z asortymentem i wybierz produkt, który chcesz kupić. Dodaj produkt do koszyka i wprowadź kod: RABAT20, by naliczył się rabat. Teraz dokończ proces składania zamówienia i wybierz opcję dostawy.

Ekspres ciśnieniowy SIEMENS EQ.6 PLUS S500 TE655319RW

Rodzaj: Automatyczny

Rodzaj kawy: Ziarnista / mielona

Moc/Ciśnienie: 1500 W/19 bar

Rodzaj młynka: Ceramiczny

Kawa przygotowywana przez ekspres: Espresso, espresso macchiato, kawa, cappuccino, latte macchiato, biała kawa

System spieniania mleka: Automatyczny

Cena: 3 619,00 zł – 2 895,20 zł Sprawdź

Zobacz również:

Ekspres ciśnieniowy SAECO GRANAROMA SM6480/00

Rodzaj: Automatyczny

Rodzaj kawy: Ziarnista / mielona

Moc/Ciśnienie: 1500 W/15 bar

Rodzaj młynka: Ceramiczny

Kawa przygotowywana przez ekspres: Espresso, Klasyczna czarna kawa (coffee), Americano, Cappuccino, Latte macchiato, Caffé latte, Caffé crema, Ristretto, Espresso lungo, Espresso macchiato, Włoskie Cappuccino, Café au lait, Spienione mleko, Ciepłe mleko, Gorąca woda

System spieniania mleka: Zintegrowany pojemnik do mleka

Cena: 3 499,00 zł – 2 799,20 zł Sprawdź

Ekspres ciśnieniowy PHILIPS 5400 EP5444/50 LatteGo

Rodzaj: Automatyczny

Rodzaj kawy: Ziarnista / mielona

Moc/Ciśnienie: 1500 W/15 bar

Rodzaj młynka: Ceramiczny

Kawa przygotowywana przez ekspres: Espresso, Klasyczna czarna kawa

System spieniania mleka: Spieniacz LatteGo

Cena: 3 599,00 zł – 2 879,20 zł Sprawdź

IROBOT Roomba i6

Czas ładowania: 3 h

Pojemność zbiornika [l]: 0,4 l

Czujniki: Nawigacja vSlam

Funkcja mycia: Nie

Funkcje odkurzacza: Automatyczny powrót do bazy

Załączone wyposażenie: Stacja dokująca, Przewód zasilający, Dwie gumowe szczotki do wszystkich powierzchni

Cena: 2 349,00 zł – 1 879,20 zł Sprawdź

DREAME T30

Maks. czas pracy/Turbo: 90 min/7,5 min

Czas ładowania: 4 h

Funkcja mycia: Nie

Funkcje odkurzacza: Wskaźnik naładowania baterii , Praca w trybie Eco, Praca w trybie Turbo

Załączone wyposażenie: Rura przedłużająca Adapter Odkurzacz Ładowarka Ssawka szczelinowa Szczotka 2w1 Szczotka główna Szczotka do kurzu Wąż przedłużający Elektroszczotka Uchwyt do ładowania i przechowywania 2w1

Inne: Silink SPACE 5.0, Regulacja mocy ssania

Cena: 2 349,00 zł – 1 879,20 zł Sprawdź

ECOVACS DEEBOT T9+

Maks. czas pracy/Turbo: 175 min / - min

Czas ładowania: 6,5 h

Poziom hałasu: 67 dB

Pojemność zbiornika [l]: 0,42 l

Czujniki: Technologia TrueDetect 3D 2.0, Nawigacja TrueMapping 2.0

Funkcja mycia: Tak

Cena: 3 799,00 zł – 3 039,20 zł Sprawdź

