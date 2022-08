Promocja na hulajnogi elektryczne w Carrefour - taniej nawet o kilkaset złotych! [04.07.2022]

Lato zachęca do przebywania na dworze w każdy możliwy sposób. Jednym z nich jest zamiana autobusu lub samochodu na hulajnogę elektryczną. W promocji Carrefoura znajdziemy kilka ciekawych modeli w dobrych cenach!

Spis treści

Hulajnogi elektryczne na dobre już zagościły w większych miastach w Polsce. Wiele osób bardzo lubi ten środek transportu, szczególnie w lecie, gdy ciepłe temperatury zachęcają do porzucenia samochodów czy autobusów i skorzystania z pięknej aury na świeżym powietrzu.

Hulajnogi elektryczne to też po prostu sporo frajdy z jazdy. Czy wybierzemy podstawowy model, czy skusimy się na coś bardziej egzotycznego, poruszanie się tym pojazdem daje naprawdę dużą przyjemność. Należy jednak pamiętać o bezpieczeństwie. Kiedy stajemy za kierownicą, warto mieć na sobie kask, a marzenia o zdejmowaniu blokady prędkości w hulajnodze powinniśmy zostawić w sferze niezrealizowanych snów!

Zobacz również:

Promocja w Carrefour

Carrefour przygotował promocję dla osób marzących o hulajnodze elektrycznej. Już od dzisiaj, aż do 31.07, na stronie internetowej sprzedawcy możemy zakupić hulajnogi elektryczne w bardzo dobrych cenach. Obniżki sięgają nawet 17%.

Jak dobrać odpowiednią hulajnogę elektryczną?

Wybór hulajnogi elektrycznej może być dość przytłaczający - na rynku jest wiele modeli i w zawrotnym tempie pojawiają się kolejne. Prezentujemy kilka szczegółów, na które warto zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji:

Zasięg - wiadomo, że im większy zasięg, tym lepiej. Jednak warto patrzeć na ten parametr w granicach rozsądku - zazwyczaj zasięg 100 km lub więcej w hulajnodze nie będzie nam potrzebny. Zdrową granicą jest około 20 km , które powinno spokojnie wystarczyć na nawet długi dzień jazdy hulajnogą.

- wiadomo, że im większy zasięg, tym lepiej. Jednak warto patrzeć na ten parametr - zazwyczaj zasięg 100 km lub więcej w hulajnodze nie będzie nam potrzebny. Zdrową granicą jest około , które powinno spokojnie wystarczyć na nawet hulajnogą. Moc silnika - od mocy silnika zależy prędkość maksymalna i przyspieszenie hulajnogi, a także jej nośność. Zazwyczaj 250 W będzie już wystarczające do spokojnej jazdy , a 350 W to wariant dla osób lubiących wiatr we włosach.

- od mocy silnika zależy i hulajnogi, a także jej nośność. Zazwyczaj będzie już wystarczające do , a to wariant dla osób lubiących wiatr we włosach. Rozmiar kół - najczęściej hulajnogi oferują koła 8,5 cala lub 10 cali . Im większe koła, tym lepszy komfort jazdy , ale też większa moc potrzebna do ich napędzania. Mimo tego, jeśli mamy taką możliwość, warto wybrać jak największą średnicę kół .

- najczęściej hulajnogi oferują koła lub . Im większe koła, tym lepszy , ale też większa moc potrzebna do ich napędzania. Mimo tego, jeśli mamy taką możliwość, warto wybrać . Rodzaj opon - najczęściej w hulajnogach mamy koła dętkowe, ale pojawiają się też warianty bezdętkowe, tzw. plaster miodu. Te pierwsze przekładają się na lepszą amortyzację ale mogą się przebić, a drugie są zupełnie bezobsługowe .

- najczęściej w hulajnogach mamy koła dętkowe, ale pojawiają się też warianty bezdętkowe, tzw. plaster miodu. Te pierwsze przekładają się na ale mogą się przebić, a drugie są . Amortyzacja - niektóre hulajnogi oferują amortyzację przedniego koła . Przekłada się to na zdecydowanie lepszy komfort jazdy , jednak często wiążę się też ze zdecydowanie wyższą ceną .

- niektóre hulajnogi oferują . Przekłada się to na zdecydowanie , jednak często wiążę się też ze zdecydowanie . Układ odzyskiwania energii - niektóre hulajnogi wyposażone są w układ odzyskiwania energii przy hamowaniu. Warto się w niego zaopatrzyć, gdyż może on zauważalnie wydłużyć zasięg naszego pojazdu!

Najlepsze hulajnogi elektryczne w promocji z Carrefour

Kimet M1

Hulajnoga Kimet M1 to idealna propozycja na początek przygody z elektrycznymi pojazdami. Dzięki silnikowi 250 W może ona rozwinąć prędkość do 25 km/h, a pojemna bateria wystarczy na przejechanie do 20 km na jednym ładowaniu. Hulajnoga jest też wyposażona w bezpieczny hamulec tarczowy, przyciąga również wzrok estetycznym, białym kolorem.

Marka : Kimet

: Kimet Model : M1

: M1 Rozmiar koła : 8,5 ''

: 8,5 '' Kolor : Biały

: Biały Moc silnika : 250 W

: 250 W Max. Prędkość : 25 km/h

: 25 km/h Max. Dystans : 20 km

: 20 km Bateria : 36V/ 7.8 Ah

: 36V/ 7.8 Ah Czas ładowania : 4,5 h

: 4,5 h Udźwig : 90 kg

: 90 kg Wymiary po rozłożeniu : 95,5 x 42 x 104 cm

: 95,5 x 42 x 104 cm Wymiary pudełka: 106 x 16,5 x 33 cm

Cena: 1399 zł 1100 zł. Sprawdź

Eurohit Snake A9

Eurohit Snake A9 ma nieco inne priorytety w porównaniu do powyższej hulajnogi Kimet. Producent postawił tutaj na szybkość - ta mała hulajnoga może przyspieszyć aż do 30 km/h. Jednak dzieje się tak kosztem zasięgu, gdyż na tym pojeździe przejedziemy maksymalnie około 10 km. Jednak na pocieszenie dostajemy jeszcze komputer pokładowy z ekranem LCD, a także nowoczesny, sportowy wygląd.

Marka : Eurohit

: Eurohit Model : Snake A9

: Snake A9 Wymiary : 86 x 32 x 13,5

: 86 x 32 x 13,5 Materiał : Aluminium

: Aluminium Rozmiar koła : 8''

: 8'' Kolor : Czarny

: Czarny Moc silnika : 350 W

: 350 W Ilość stopni prędkości : 3

: 3 Prędkość : 16/22/30 km/h

: 16/22/30 km/h Zasięg : 10 km

: 10 km Kąt nachylenia : 15 stopni

: 15 stopni Wodoszczelność : IP54

: IP54 Bateria : 5.0/6.0 Ah

: 5.0/6.0 Ah Napięcie : 25.2 V`1 A

: 25.2 V`1 A Czas ładowania : 2.5 - 3 h

: 2.5 - 3 h Udźwig : 120 kg

: 120 kg Waga netto/brutto : 10/13 kg

: 10/13 kg Możliwość składania : Tak

: Tak Nóżka : Tak

: Tak Komputer LCD : Tak

: Tak Funkcje komputera: Wyświetlacz, dystans, odległość, światło

Cena: 1199 zł 900 zł. Sprawdź

Hulajnoga elektryczna składana aluminiowa LED 270W Z7

Hulajnoga elektryczna Z7 to świetna propozycja dla początkujących użytkowników. Jest niewielka i bardzo lekka, a do tego możemy ją kupić w naprawdę atrakcyjnej cenie. Dzięki temu będzie idealnym pojazdem, aby wypróbować możliwości elektrycznego transportu.

Model : Z7

: Z7 Waga : 10,5 kg

: 10,5 kg Rama : Aluminium

: Aluminium Rozmiar opony(pompowane) : 8 cala, (koło przednie silnik)

: 8 cala, (koło przednie silnik) Koło tylne pompowane : 8 cala

: 8 cala Maksymalne obciążenie : 100kg

: 100kg Maksymalny dystans : 10 km

: 10 km Hamulec przedni : elektryczny

: elektryczny Hamulec tylny : tarczowy

: tarczowy Oświetlenie przód tył : LED

: LED Kolor : czarny

: czarny Maksymalna prędkość : 18-20 km/h

: 18-20 km/h Bateria : 36V/4.0 Ah (20 cell) litowo-jonowa

: 36V/4.0 Ah (20 cell) litowo-jonowa Czas ładowania : 4,5h

: 4,5h Moc znamionowa silnika : 270W

: 270W Tryb sterowania silnikiem : Wektor fali sinusoidalnej i kontrola prądu + sterowanie prędkością w pętli zamkniętej

: Wektor fali sinusoidalnej i kontrola prądu + sterowanie prędkością w pętli zamkniętej Maksymalne nachylenie : Około. 14 °

: Około. 14 ° Wysokość deski pedałowej : Około. 87,5 mm

: Około. 87,5 mm Odporność : IP54 odporność na zabrudzenia, kurz i rozpryski

: IP54 odporność na zabrudzenia, kurz i rozpryski Wymiary po rozłożeniu : 105 x 42 x 110 cm

: 105 x 42 x 110 cm Wymiary pudełka: 119 x 23 x 46 cm

Cena: 1099 zł 750 zł. Sprawdź

Spokey TORCH Hulajnoga elektryczna