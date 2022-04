Promocja na laptopy w RTV Euro AGD – TYLKO DZIŚ!

Środa Dzień Laptopa w RTV Euro AGD, czyli laptopy w promocji. Lepszej okazji na zakup wymarzonego modelu może nie być!

Spis treści

W dzisiejszej promocji w sklepie RTV Euro AGD znajdziemy m.in. laptopy do nauki oraz do grania, laptopy premium, a także monitory i sprzęt IT. Wybraliśmy najciekawsze modele, które tylko dziś, 20 kwietnia, możecie upolować w atrakcyjnej cenie.

Jak skorzystać z kodu rabatowego do RTV Euro AGD?

Dodaj do koszyka produkt objęty promocją. Kod rabatowy naliczy się automatycznie w koszyku. Dokończ składanie zamówienia i wybierz interesującą cię opcję dostawy.

Jakie laptopy w RTV Euro AGD są w promocji?

Laptop Microsoft Surface Laptop Go 12,4" Intel Core i5-1035G1 - 8GB RAM - 256GB Dysk - Win10S (platynowy)

Zobacz również:

Ekran: 12,4 cala, ekran dotykowy 1536 x 1024 pikseli

Procesor: Intel Core i5 1035G1 1,0 - 3,6 GHz

Pamięć: 8 GB LPDDR4X RAM

Dysk: 256 GB SSD

Grafika: Intel® UHD Graphics

System operacyjny: Windows 10 S (możliwość darmowej aktualizacji do Windows 11)

Cena: 3299 zł – 2699 zł Sprawdź

Laptop Acer Aspire 5 A515-56-55YP 15,6" Intel® Core™ i5-1135G7 - 8GB RAM - 512 Dysk

Ekran: 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli 60 Hz

Procesor: Intel® Core™ i5 11gen 1135G7 2,4 - 4,2 GHz

Pamięć: 8 GB DDR4 RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: Intel® Iris Xe Graphics

System operacyjny: bez systemu

Cena: 2799 zł – 2299 zł Sprawdź

Laptop Lenovo IdeaPad 3 14IIL05 14" Intel® Core™ i5-1035G1 - 8GB RAM - 256GB Dysk

Ekran: 14 cali, 1920 x 1080 pikseli

Procesor: Intel® Core™ i5 10gen 1035G1 1,0 - 3,6 GHz

Pamięć: 8 GB DDR4 2666 MHz RAM

Dysk: 256 GB SSD

Grafika: Intel® UHD Graphics

System operacyjny: bez systemu

Cena: 2199 zł – 1799 zł Sprawdź

Laptop HP Pavilion 15-eg0079nw 15,6" Intel® Core™ i7-1165G7 - 8GB RAM - 512GB Dysk - MX450 Grafika

Ekran: 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli

Procesor: Intel® Core™ i7 11gen 1165G7 2,8 - 4,7 GHz

Pamięć: 8 GB DDR4 3200 MHz RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: NVIDIA® GeForce MX 450 + Intel Iris Xe Graphics

System operacyjny: bez systemu

Cena: 2999 zł – 2699 zł Sprawdź

Laptop Acer Chromebook CB314-2H-K7U6 14" MediaTek MB8183 - 4GB RAM - 128GB Dysk - ChromeOS

Ekran: 14 cali, 1920 x 1080 pikseli 60 Hz

Procesor: MediaTek™ Kompanio 500 M8183 2 GHz

Pamięć: 4 GB LPDDR4X RAM

Dysk: 128 GB SSD

Grafika: ARM® Mali-G72

System operacyjny: Chrome OS

Cena: 1399 zł – 1199 zł Sprawdź

Laptop Acer Nitro 5 AN517-54-7118 17,3" 165Hz Intel® Core™ i7-11800H - 16GB RAM - 1TB SSD Dysk - RTX3070 Grafika - Win10

Ekran: 17,3 cala, 2560 x 1440 pikseli 165 Hz

Procesor: Intel® Core™ i7 11gen 11800H 2,3 - 4,6 GHz

Pamięć: 16 GB DDR4 RAM

Dysk: 1 TB SSD

Grafika: NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 + Intel UHD Graphics

System operacyjny: Windows 10 Home Edition

Cena: 8499 zł – 7499 zł Sprawdź

Laptop HP OMEN 17-ck0213nw 17,3'' 144Hz Intel® Core™ i7-11800H - 32GB RAM - 1TB SSD Dysk - RTX3070 Grafika - Win11

Ekran: 17,3 cala, 1920 x 1080 pikseli 144 Hz

Procesor: Intel® Core™ i7 11gen 11800H 2,3 - 4,6 GHz

Pamięć: 32 GB DDR4 3200 MHz RAM

Dysk: 1 TB SSD

Grafika: NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 + Intel UHD Graphics

System operacyjny: Windows 11 Home Edition

Cena: 9299 zł – 8499 zł Sprawdź

Laptop Dell G15 5511-9137 15,6" 120Hz Intel® Core™ i5-11400H - 16GB RAM - 512GB Dysk - RTX3050Ti Grafika - Win11

Ekran: 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli 120 Hz

Procesor: Intel® Core™ i5 11gen 11400H 2,7 - 4,5 GHz

Pamięć: 16 GB DDR4 3200 MHz RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti + Intel UHD Graphics

System operacyjny: Windows 11 Home Edition

Cena: 5499 zł – 4799 zł Sprawdź

Laptop Apple Macbook Air M1 13,3" Apple M1 - 16GB RAM - 512GB Dysk - macOS (złoty)

Ekran: 13,3 cala, 2560 x 1600 pikseli

Procesor: Apple M1 M1

Pamięć: 16 GB DDR4 RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: Apple M1 (8-rdzeni)

System operacyjny: Mac OS Big Sur

Cena: 6899 zł – 6299 zł Sprawdź

Laptop ASUS Zenbook 14 Flip UP5401EA-KN124W OLED 14" Intel® Core™ i5-1135G7 - 16GB RAM - 1TB Dysk - Win11

Ekran: 14 cali, ekran dotykowy 2880 x 1800 pikseli 90 Hz

Procesor: Intel® Core™ i5 11gen 1135G7 2,4 - 4,2 GHz

Pamięć: 16 GB LPDDR4X RAM

Dysk: 1 TB SSD

Grafika: Intel® Iris Xe Graphics

System operacyjny: Windows 11 Home Edition

Cena: 5999 zł – 5199 zł Sprawdź

Zobacz też: Majówka 2022: promocje w Media Markt, których nie możesz przegapić!