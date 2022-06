Promocja na laptopy w RTV Euro AGD – TYLKO DZIŚ! [22.06.2022]

Środa Dzień Laptopa w RTV Euro AGD, czyli laptopy w promocji. Lepszej okazji na zakup wymarzonego modelu może nie być!

Spis treści

W dzisiejszej promocji w sklepie RTV Euro AGD znajdziemy m.in. laptopy do nauki oraz do grania, laptopy premium, a także monitory i sprzęt IT. Wybraliśmy najciekawsze modele, które tylko dziś, 22 czerwca, możecie upolować w atrakcyjnej cenie.

Jak skorzystać z kodu rabatowego do RTV Euro AGD?

Dodaj do koszyka produkt objęty promocją. Kod rabatowy naliczy się automatycznie w koszyku. Dokończ składanie zamówienia i wybierz interesującą cię opcję dostawy.

Jakie laptopy w RTV Euro AGD są w promocji?

Laptop Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 15,6" Intel® Core™ i5-1035G1 - 8GB RAM - 512GB Dysk

Ekran: 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli 60 Hz

Procesor: Intel® Core™ i5 10gen 1035G1 1,0 - 3,6 GHz

Pamięć: 8 GB DDR4 2666 MHz RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: Intel® UHD Graphics

System operacyjny: bez systemu

Cena: 2099 zł – 1899 zł Sprawdź

Laptop Dell Inspiron 3525-6518 15,6" 120Hz AMD Ryzen 5 5625U - 16GB RAM - 512GB Dysk - Win11

Ekran: 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli 120 Hz

Procesor: AMD Ryzen™ 5 5625U 2,3 - 4,3 GHz

Pamięć: 16 GB DDR4 3200 MHz RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: AMD Radeon™ Graphics

System operacyjny: Windows 11 Home Edition

Cena: 3299 zł – 2999 zł Sprawdź

Laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 15,6" AMD Ryzen 5 5600H - 16GB RAM - 512GB Dysk - RTX3050Ti Grafika

Ekran: 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli 60 Hz

Procesor: AMD Ryzen™ 5 5600H 3,3 - 4,2 GHz

Pamięć: 16 GB DDR4 3200 MHz RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti + AMD Radeon™ Graphics

System operacyjny: bez systemu

Cena: 3799 zł – 3599 zł Sprawdź

Laptop Huawei MateBook 13 13" AMD Ryzen 7 3700U - 16GB RAM - 512GB Dysk - Win10

Ekran: 13 cali, 2160 x 1440 pikseli

Procesor: AMD Ryzen™ 7 3700U 2,3 - 4,0 GHz

Pamięć: 16 GB DDR4 2666 MHz RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: AMD Radeon™ RX Vega 10 Graphics

System operacyjny: Windows 10 Home Edition

Cena: 4199 zł – 3599 zł Sprawdź

Laptop HP OMEN 17-ck0213nw 17,3'' 144Hz Intel® Core™ i7-11800H - 32GB RAM - 1TB SSD Dysk - RTX3070 Grafika - Win11

Ekran: 17,3 cala, 1920 x 1080 pikseli 144 Hz

Procesor: Intel® Core™ i7 11gen 11800H 2,3 - 4,6 GHz

Pamięć: 32 GB DDR4 3200 MHz RAM

Dysk: 1 TB SSD

Grafika: NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 + Intel UHD Graphics

System operacyjny: Windows 11 Home Edition

Cena: 9299 zł – 8599 zł Sprawdź

