Promocja na odkurzacze w sklepach Neonet – wszystkie taniej o VAT! [05.04.2022]

Od dziś w sieci sklepów Neonet wszystkie odkurzacze są tańsze o wartość podatku VAT. Sprawdzamy, do kiedy trwa promocja oraz co warto kupić.

Neonet obniżył ceny odkurzaczy o wartość podatku VAT. To dobra okazja, by przygotować się do wiosennych porządków. Zobacz, co można upolować w promocji. Oferta dla produktów oznaczonych „TANIEJ O VAT” obowiązuje w dniach 4-6 kwietnia br. lub do wyczerpania zapasów.

Jak skorzystać z promocji?

Wejdź na neonet.pl, zapoznaj się z asortymentem i wybierz odkurzacz, który chcesz kupić. Dodaj produkt do koszyka i wprowadź kod: BEZVAT, by naliczył się rabat. Teraz dokończ proces składania zamówienia i wybierz opcję dostawy. Zamówienie możesz też złożyć telefonicznie, dzwoniąc pod numer 799 36 36 36.

Odkurzacz IROBOT Roomba e5

Maks. czas pracy/Turbo: 90 min/- min

Czas ładowania: 3 h

Poziom hałasu: 65 dB

Pojemność zbiornika: 0,6 l

Czujniki: krawędzi, uskoku, wykrywanie mebli

Funkcja mycia: nie

Cena: 1349,00 zł – 1096,74 zł Sprawdź

Zobacz również:

Odkurzacz workowy AMICA Ora VM1034

Poziom hałasu: 78 dB

Funkcje odkurzacza: wskaźnik napełnienia worka/pojemnika, zwijacz przewodu

Załączone wyposażenie: ssawkoszczotka uniwersalna, ssawka do tapicerki, szczotka do szczelin i książek 2w1

Inne: zabezpieczenie silnika, mechaniczna regulacja mocy ssania w uchwycie węża

Waga: 4,8 kg

Zasięg pracy: 8 m

Klasa energetyczna: B

Cena: 239,00 zł – 194,31 zł Sprawdź

Odkurzacz SAMSUNG Jet 75 multi VS20T7534T4

Maks. czas pracy/Turbo: 60 min/- min

Czas ładowania: 3,5 h

Poziom hałasu: 86 dB

Pojemność zbiornika: 0,8 l

Funkcja mycia: nie

Funkcje odkurzacza: wskaźnik naładowania baterii

Cena: 2299,00 zł – 1869,09 zł Sprawdź

Odkurzacz ECOVACS DEEBOT N8 Pro+

Maks. czas pracy/Turbo: 110 min/- min

Czas ładowania: 4 h

Czujniki: TrueDetect 3D – omijanie drobnych obiektów i unikanie zaplątania, TrueMapping – laserowe skanowanie otoczenia, unikanie kolizji

Funkcja mycia: tak

Funkcje odkurzacza: na sucho i mokro, funkcja mycia, automatyczny powrót do bazy

Inne: intensywne odkurzanie i mopowanie, cicha praca, tryby intensywnego czyszczenia, wykrywanie dywanu, współpracuje z aplikacją ECOVACS HOME

Cena: 2749,00 zł – 2234,94 zł Sprawdź

Odkurzacz XIAOMI Mi Handheld Vacuum Cleaner G10

Maks. czas pracy/Turbo: 65 min/10 min

Czas ładowania: 3,5 h

Poziom hałasu: 79 dB

Funkcja mycia: tak

Funkcje odkurzacza: praca w trybie Eco

Załączone wyposażenie: odkurzacz ręczny

Cena: 1289,00 zł – 1047,96 zł Sprawdź

Odkurzacz bezworkowy ELECTROLUX ECC21-21W

Poziom hałasu: 78 dB

Pojemność zbiornika: 1,3 l

Funkcja mycia: nie

Funkcje odkurzacza: wskaźnik napełnienia worka/pojemnika, zwijacz przewodu

Załączone wyposażenie: szczotka kombinowana, ssawka do tapicerki, ssawka wielofunkcyjna, zagięta końcówka

Waga: 6 kg

Cena: 369,00 zł – 300,00 zł Sprawdź

Odkurzacz GORENJE RVC216BK

Maks. czas pracy/Turbo: 90 min./- min.

Czas ładowania: 6 h

Poziom hałasu: 72 dB

Czujniki: żyroskop, kamera, mapowanie

Funkcja mycia: tak

Funkcje odkurzacza: funkcja mycia, na sucho i mokro, wskaźnik naładowania baterii, wskaźnik napełnienia worka/pojemnika, automatyczny powrót do bazy

Cena: 799 zł – 649,59 zł Sprawdź

