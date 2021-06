Promocja na słuchawki Jabra Elite 65t w x-kom! Mamy kod rabatowy

Wykorzystaj kod rabatowy x-kom na słuchawki bezprzewodowe Jabra Elite 65t - w promocji kupisz je taniej o 150 zł! Warto się pośpieszyć.

Myślisz o zakupie słuchawek bezprzewodowych w dobrej cenie? Jeśli tak, to masz idealną okazję, aby to zrobić - w x-kom możesz skorzystać z kodu rabatowego i kupić taniej słuchawki Jabra Elite 65t za 199 zł (regularna cena w sklepie to 349 zł). To obecnie najniższa cena na rynku. Rabat uzyskasz po wpisaniu kodu rabatowego weeknd.

Czym charakteryzują się słuchawki Jabra Elite 65t?

Łączność: Bezprzewodowe

Rodzaj łączności: Bluetooth 5.0

Budowa słuchawek: Dokanałowe

System audio: Stereo 2.0

Redukcja hałasu: Nie

Średnica membrany: 6 mm

Pasmo przenoszenia słuchawek: 20 ~ 20000 Hz

Regulacja głośności: Tak

Wbudowany mikrofon: Tak, przy słuchawce

Typ mikrofonu: MEMS

Pasmo przenoszenia mikrofonu: 100 ~ 10000 Hz

Czułość mikrofonu: -38 dB

Złącze: Micro USB - 1 szt.

Zasięg: do 10 m

Zasilanie: Wbudowany akumulator

Czas ładowania: ok. 2h; 15 min ładowania = 1h pracy

Maksymalny czas pracy: do 5 h; do 15 h (przy użyciu etui ładującego)

Kompatybilność: Android; iOS

Dodatkowe informacje: Przyciski sterujące na słuchawce; Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie; Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP55); Komunikaty głosowe; Sterowanie muzyką; Funkcja szybkiego ładowania; Sterowanie głosem; Automatyczne wyłączanie; Obsługa kodeku AAC; Możliwość podłączenia dwóch urządzeń jednocześnie; Współpraca z asystentem głosowym

Dołączone akcesoria: Kabel USB; Trzy pary silikonowych tipsów; Stacja ładująca

