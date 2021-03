Promocja na urządzenia Huawei - słuchawki FreeLace Pro aż 400 zł taniej!

Tylko dzisiaj w sklepie huawei.pl można kupić wybrane urządzenia w promocyjnej cenie. Wśród przecenionych produktów pojawia się router Huawei, słuchawki oraz głośnik Bluetooth. Rabaty są naprawdę zaskakujące.

W sklepie Huawei pojawiła się kolejna świetna promocja - tylko dzisiaj od godziny 9:00 do 19:00, w różnych odstępach czasowych, można kupić wybrane urządzenia taniej niż zwykle. W promocyjnej ofercie pojawiają się:

Router Huawei WS318n, który został przeceniony z 79 zł na 19 zł

Słuchawki FreeLace Pro (zielone i czarne) przecenione z 599 zł na 199 zł

Głośnik Huawei Bluetooth CM510 (czarny i zielony) przeceniony z 109 zł na 29 zł

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów, każdy produkt jest limitowany: router do 60 sztuk, a słuchawki i głośnik do 40 sztuk.

Słuchawki FreeLace Pro - specyfikacja

Łączność: Bezprzewodowe

Budowa słuchawek: Dokanałowe

Mikrofon: Tak, na kablu

Redukcja hałasu: Nie

Złącze: USB typu-C - 1 szt.

Zasięg: do 10 m

Zasilanie: Wbudowany akumulator 150 mAh

Czas ładowania: ok. 60 min

Maksymalny czas pracy: do 24 h

Kompatybilność: Android

Router Huawei WS318n - specyfikacja

Rodzaj: Router bezprzewodowy

Standard: Wi-Fi 4

Częstotliwość: 2.4 GHz

Prędkość transmisji: 300 Mb/s

Rodzaje wejść/wyjść: RJ-45 10/100 (LAN) - 2 szt.; RJ-45 10/100 (WAN) - 1 szt.

Antena: Zewnętrzna - 2 szt.

Głośnik Huawei Bluetooth CM510

Głośniki: 1.0

Moc głośników: 3 W

Łączność: Bluetooth

Sterowanie: Smartfon / tablet

Rodzaje wyjść / wejść: microUSB - 1 szt.

Dodatkowe informacje: Odporność na zachlapanie; Wodoodporność IPX4; Pasek na nadgarstek

Jeśli jesteście ciekawi innych promocji, zajrzyjcie do artykułów: