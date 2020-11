Promocja na usługi pCloud Premium. Można zaoszczędzić ponad 700 Euro!

Wiele osób przechowuje pliki w chmurze. To dobre rozwiązanie, ponieważ w razie awarii naszego sprzętu mamy dostęp do dokumentów i multimediów z praktycznie każdego miejsca na globie i każdego urządzenia, które daje nam możliwość zalogowania się do usługi. Właśnie nadarza się okazja, aby w bardzo atrakcyjnej cenie zakupić dostęp do chmury pCloud Premium. Firma obniżyła kwoty o aż 75 %!

pCloud oferuje usługi pozwalające na przechowywanie oraz synchronizację plików. Przedsiębiorstwo może pochwalić się dużym zaufaniem wśród użytkowników, których na dzień dzisiejszy jest już ponad dwanaście milionów. Mowa zarówno o klientach biznesowych, jak i osobach prywatnych. Szwajcarska firma poinformowała o wprowadzeniu promocji, która sprawia, że możemy wejść w posiadanie dożywotnio chmury o pojemności 500 GB lub 2 TB w bardzo atrakcyjnej cenie. W przypadku mniejszej wartości dysku musimy zapłacić 122,5 Euro, z kolei blisko dwa tysiące GB zostało wycenione na 245 Euro. Obniżka wynosząca aż 75 % pozwala więc na zakup w bardzo atrakcyjnej cenie powierzchni, na której będziemy mogli przechowywać bardzo dużą ilość naszych danych. Tak duży dysk można wykorzystać na przykład na kopię zapasową plików, bądź magazyn, za pomocą którego będziemy dzielili się naszymi dokumentami i multimediami ze znajomymi.

Usługa dostępna w każdym środowisku

Nie ma znaczenia, czy korzystamy z Windowsa, Linuxa, czy MacOS. Usługa oferowana przez pCloud została zaprojektowana tak, aby współpracować z praktycznie każdym systemem operacyjnym dostępnym dziś na rynku. Dlatego też możemy skorzystać z chmury na naszym smartfonie z Androidem, a następnie pliki odczytamy za pomocą komputera z systemem Windows. Jest to znaczne ułatwienie dla użytkownika. Dużym plusem jest również intuicyjna obsługa aplikacji. Zarówno „webowej”, czyli dostępnej przez przeglądarkę, jak również oprogramowania instalowanego na systemach operacyjnych. Mowa zarówno o smartfonach, jak i komputerach. Producent planuje w nadchodzącym roku wprowadzić polską wersję językową aplikacji.

Warto również wspomnieć o zabezpieczeniu. W końcu firma ulokowana jest w Szwajcarii, a to zobowiązuje do oferowania usługi tak bezpiecznej, jak pieniądze „w szwajcarskim banku”. Tak też się dzieje. Przede wszystkim pCloud zapewnia uwierzytelnianie dwuetapowe, a także 256-bitowe szyfrowanie AES. Wszystkie nasze pliki są przechowywane w trzech kopiach, na pięciu różnych serwerach. Dzięki temu mamy do nich stały dostęp. Bez względu na ewentualne awarie sprzętowe.

Promocyjna oferta pCloud Premium

Dostawca usługi poinformował o wprowadzeniu bardzo atrakcyjnej promocji, która obniża początkową cenę o 70%. Mowa o jednorazowej płatności, która zapewnia dożywotni dostęp do chmury. Wersję oferującą pojemność 500 GB możemy kupić za 122,5 Euro. Z kolei wydając 245 Euro będziemy mogli wejść w posiadanie chmury o pojemności 2 TB. W obu przypadkach otrzymujemy przede wszystkim sprawiedliwy podział pojemności. O co chodzi? Foldery współdzielone zajmują miejsce tylko u właściciela udostępnianego katalogu. Możemy również dostosować publiczny link za pomocą własnego obrazu tytułowego, nagłówka oraz opisu. Co ciekawe, starsze wersje plików znajdują się w koszu przez trzydzieści dni. Możemy więc wrócić do danego dokumentu, kiedy przypadkowo go nadpiszemy. Warto zauważyć, że jest to limitowana promocja z okazji Święta Niepodległości. Promocja dostępna jest w terminie 11.11 - 15.11. Aby zakupić usługę pCloud wystarczy kliknąć w ten link.

Podane ceny promocyjne są finalnymi kwotami, jakie należy wydać, by wejść w posiadanie usługi. Nie ma żadnych dodatkowych, ukrytych opłat. Firma zapewnia bezpieczną płatność z 10-dniowym zwrotem pieniędzy na nasze konto.