Promocja: telewizory Neo QLED i QLED z soundbarem

Jeśli kupujesz od dziś do 2 maja telewizor Samsung, możesz skorzystać z wyjątkowej promocji na soundbar. Zobacz, jakie modele objęte są promocją.

Promocja firmy Samsung obejmuje jej najnowsze telewizory z rodziny Neo QLED: QN800A, QN85A, QN900A, QN90A, QN91A, wybrane modele QLED z 2020 roku w zestawie z soundbarem Q70T, telewizory QLED Q60T i Crystal UHD TU700x, TU800x i TU85xx w zestawie z soundbarem T550.

W przypadku telewizorów Neo QLED, które zostały objęte ofertą specjalną, warto przypomnieć, że korzystają z precyzyjnej kontroli podświetlenia Quantum Mini LED. Odpowiada ona za wyraźne wyświetlanie detali w ciemnych i jasnych scenach. Do tego inteligentny Procesor AI Neo Quantum przeprowadza optymalizację oglądanych treści w czasie rzeczywistym. Umożliwia to skalowanie obrazu do rozdzielczości 4K lub 8K (w zależności od obsługiwanej przez dany model). Soundbar Q70T korzysta z funkcji Q-Symphony, która umożliwia optymalne wykorzystanie zarówno głośników telewizora, jak i samej listwy dźwiękowej. Dźwięk zostaje zoptymalizowany dla obu tych źródeł.

Przy zakupie telewizora QLED Q60T oraz wybranych modeli Crystal UHD (TU700x, TU800x i TU85xx) można liczyć na soundbar T550. Oferuje on m.in. przestrzenny dźwiękiem 3D oraz obsługę DTS Virtual:X. Ten soundbar automatyczne analizuje sygnał dźwiękowy z telewizora i optymalizuje go, co przekłada się na jakość. A dla graczy wprowadzono technologię Precyzyjnie Skierowanego Dźwięku, która eliminuje zakłócenia i pozwala zlokalizować przeciwnika także na podstawie np. jego kroków.

Zestawy można kupić w sieciach sprzedaży Euro-Net, Media Expert, Galicja, Media-Saturn, Neonet, X-KOM oraz w salonach Samsung Brand Store.