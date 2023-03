Promocja w Biedronce. Ten praktyczny sprzęt do kuchni możesz złapać teraz za pięć stówek

W sklepie Biedronka Home pojawiła się promocja na bardzo przydatne urządzenie do kuchni, które sprawdzi się szczególnie przed Wielkanocą.

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nadchodzącym świętem rozpoczynają się przygotowania smacznych potraw i deserów. Pomoc kuchenna będzie tutaj niezwykle istotna, dlatego warto wyposażyć się w odpowiedni sprzęt i akcesoria. Do wyrobu domowych wypieków przyda się na pewno robot kuchenny. Jeśli jeszcze nie posiadacie takiego sprzętu i myślicie o jego zakupie, warto przejrzeć kilka propozycji. Już od jakiegoś czasu w ofercie sklepu Biedronka Home dostępne są miksery planetarne marki Berlinger Haus, które wyglądają dość zachęcająco. Ich cena regularna to 639 zł, ale od przez kilka najbliższych dni można skorzystać z kodu rabatowego i kupić urządzenie w niższej cenie.

Mikser planetarny Berlinger Haus - funkcje, specyfikacja

W ofercie sklepu znajdziemy 4 warianty kolorystyczne mikserów Berlinger Haus - czarny, zielony, szary oraz czerwony. Urządzenie charakteryzuje się mocą 1300 W oraz misą o objętości 6 l. Mikser został wyposażony w 6 trybów prędkości, dzięki czemu użytkownik może indywidualnie dostosować moc pracy w zależności od wykonywanej czynności. Dodatkowo do dyspozycji jest także tryb turbo. ciekawym udogodnieniem jest przykrywka misy, która zamyka się wraz z opuszczeniem mieszadła. W zestawie otrzymujemy 3 końcówki: do zagniatania ciasta, trzepak oraz śmigło.

Aby kupić mikser w promocyjnej cenie za 499 zł, należy wpisać w wyznaczonym miejscu kod MIKSER.

Do 4 kwietnia trwa jeszcze jedna ciekawa akcja promocyjna, dzięki której można zyskać zniżkę przy zakupie wybranych sprzętów. Szczegółowo opisujemy to w innym materiale - przejdź do tekstu.

Promocja na AGD w Biedronce

Ale to nie wszystko. W promocyjnej cenie możecie też złapać inne produkty AGD:

Frytkownica beztłuszczowa Eldom Perfect Fry MFC1000

Technologia beztłuszczowa: gorące powietrze zamiast tłuszczu

gorące powietrze zamiast tłuszczu Wyświetlacz: LCD

LCD Regulacja temperatury: od 60°C do 200°C

od 60°C do 200°C Zegar 60-minutowy z sygnalizacją zakończenia pracy

60-minutowy z sygnalizacją zakończenia pracy 4 zapisane programy

Pojemność: 3 l

3 l Moc: 1400 W

1400 W Akcesoria: kosz, ruszt, forma do pizzy, forma do ciasta

kosz, ruszt, forma do pizzy, forma do ciasta Wymiary: 32 x 30 x 27 cm

32 x 30 x 27 cm Waga: 5,66 kg

Cena z kodem FRY50: 399 zł. Poniżej znajdziecie też opcję zakupu w innych sklepach:

Wielofunkcyjne urządzenie Eldom Perfect Mix 2 MFC2506

Funkcje: gotowanie, gotowanie na parze, blanszowanie, podsmażanie, prażenie, odgrzewanie, szatkowanie, miksowanie, kruszenie lodu, ważenie, wyrabianie, spienianie, podtrzymywanie temperatury, siekanie, mielenie, wyparzanie, emulgowanie, konwitowanie, sous vide, deglasowanie, ubijanie, blendowanie, rozpuszczanie

gotowanie, gotowanie na parze, blanszowanie, podsmażanie, prażenie, odgrzewanie, szatkowanie, miksowanie, kruszenie lodu, ważenie, wyrabianie, spienianie, podtrzymywanie temperatury, siekanie, mielenie, wyparzanie, emulgowanie, konwitowanie, sous vide, deglasowanie, ubijanie, blendowanie, rozpuszczanie Zaprogramowane przepisy: 351 receptur

351 receptur Wbudowana waga kuchenna (do 5 kg)

(do 5 kg) Regulacja temperatury : od 37°C do 120°C

: od 37°C do 120°C 90-minutowy timer

Ekran: 5' (13 cm), dotykowy

5' (13 cm), dotykowy Silnik: 600 W

600 W Grzałka: 1000 W

1000 W Moc grzanie + miksowanie: 1300 W

1300 W Pojemność: 3,5 l

3,5 l Zakres obrotów: 100-5000 obr./min

100-5000 obr./min Wymiary: 32,5 x 39 x 27,5 cm

32,5 x 39 x 27,5 cm Waga: 7,1 kg

Cena z kodem MIX400: 1599 zł. Poniżej znajdziecie też opcję zakupu w innych sklepach:

