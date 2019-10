Promocja w sklepie cyfrowym Microsoftu - gry Ubisoftu i Warner Bros. w znakomitych cenach

Microsoft postanowił rozpieścić użytkowników konsol Xbox One i przecenił w swoim cyfrowym sklepie gry wydawane przez Ubisoft i Warner Bros.

Kolejna ciekawa promocja wylądowała w sklepie cyfrowym Microsoftu. W znacznie lepszych cenach możecie nabyć m.in. gry z serii Assassin’s Creed, Far Cry, Lego czy Batman. Wśród przecenionych gier zdecydowanie warto wyróżnić najnowszą odsłonę serii Assassin’s Creed - Odyssey, którą dostaniecie za około 130 zł. Do swojej kolekcji gier możecie też dodać Far Cry 5 (84 zł) oraz przepustkę sezonową do gry z trzema dodatkowymi kampaniami za 62 złote. Warto też zwrócić uwagę, na atrakcyjny zestaw Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Deluxe Edition Bundle za niespełna 137 złotych.

Również sympatycy Warner Bros. nie będą narzekać. Middle-earth: Shadow of Mordor – Game of the Year Edition dostaniecie za 50 zł, natomiast kontynuację wyjątkowo udanej produkcji studia Monolith Productions - Middle-earth: Shadow of War za 43 zł. W dobrej cenie dostaniecie również Mortal Kombat 11 (173 zł).

Pełną listę gier objętych promocją znajdziecie poniżej:

Assassin’s Creed Chronicles: China – 19,99 zł

Assassin’s Creed Chronicles: India – 19,99 zł

Assassin’s Creed Chronicles: Russia – 19,99 zł

Assassin’s Creed Chronicles: Trilogy – 29,99 zł

Assassin’s Creed III Remastered – 78,99 zł

Assassin’s Creed IV Black Flag – 31,99 zł

Assassin’s Creed IV Black Flag – Freedom Cry – 17,49 zł

Assassin’s Creed IV Black Flag – Illustrious Pirates Pack – 13,79 zł

Assassin’s Creed IV Black Flag – Season Pass – 17,49 zł

Assassin’s Creed Odyssey – 130,49 zł

Assassin’s Creed Odyssey – Deluxe Edition – 139,99 zł

Assassin’s Creed Odyssey – Gold Edition – 186,74 zł

Assassin’s Creed Odyssey – Legacy Of The First Blade – 51,49 zł

Assassin’s Creed Odyssey – Season Pass – 84,99 zł

Assassin’s Creed Odyssey – The Fate Of Atlantis – 51,49 zł

Assassin’s Creed Odyssey – Ultimate Edition – 213,74 zł

Assassin’s Creed Origins – 83,99 zł

Assassin’s Creed Origins – Deluxe Edition – 98,99 zł

Assassin’s Creed Origins – Deluxe Pack – 21,24 zł

Assassin’s Creed Origins – Gold Edition – 124,49 zł

Assassin’s Creed Origins – Season Pass – 82,99 zł

Assassin’s Creed Origins – The Curse Of The Pharaohs – 50,39 zł

Assassin’s Creed Origins – The Hidden Ones – 25,49 zł

Assassin’s Creed Rogue Remastered – 60,49 zł

Assassin’s Creed Syndicate – 39,92 zł

Assassin’s Creed Syndicate – Gold Edition – 65,99 zł

Assassin’s Creed Syndicate – Jack The Ripper – 23,99 zł

Assassin’s Creed Syndicate – Season Pass – 39,22 zł

Assassin’s Creed Syndicate – Steampunk Pack – 10,19 zł

Assassin’s Creed Syndicate – Streets Of London Pack – 14,99 zł

Assassin’s Creed Syndicate – The Last Maharaja Missions Pack – 14,99 zł

Assassin’s Creed Syndicate – Victorian Legends Pack – 10,19 zł

Assassin’s Creed The Ezio Collection – 39,99 zł

Assassin’s Creed Triple Pack: Black Flag, Unity, Syndicate – 108,89 zł

Assassin’s Creed Unity – 39,92 zł

Assassin’s Creed Unity – Secrets Of The Revolution – 11,03 zł

Batman: Arkham Collection – 199,99 zł

Batman: Arkham Knight – 51,99 zł

Batman: Arkham Knight Premium Edition – 79,99 zł

Batman: Arkham Knight Season Pass – 34,99 zł

Batman: Return to Arkham – 83,59 zł

Cars 3: Driven to Win – 99,59 zł

Far Cry 3 Classic Edition – 60,49 zł

Far Cry 4 – 39,92 zł

Far Cry 4 + Far Cry Primal Bundle – 69,99 zł

Far Cry 4 Valley Of The Yetis – 23,99 zł

Far Cry 4 – Escape From Durgesh Prison – 15,99 zł

Far Cry 4 – Gold Edition – 65,99 zł

Far Cry 4 – Hurk Deluxe Pack – 11,99 zł

Far Cry 4 – Season Pass – 35,39 zł

Far Cry 5 – 83,99 zł

Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Deluxe Edition Bundle – 136,94 zł

Far Cry 5 Gold Edition – 112,19 zł

Far Cry 5 Gold Edition + Far Cry New Dawn Deluxe Edition Bundle – 164,66 zł

Far Cry 5 – Dead Living Zombies – 22,10 zł

Far Cry 5 – Hours Of Darkness – 33,49 zł

Far Cry 5 – Lost On Mars – 28,46 zł

Far Cry 5 – Season Pass – 61,99 zł

Far Cry New Dawn – 94,99 zł

Far Cry New Dawn Deluxe Edition – 115,99 zł

Far Cry Primal – 39,92 zł

Far Cry Primal – Apex Edition – 49,49 zł

Far Cry Primal – Wenja Pack – 11,99 zł

Hitman 2 – 115,59 zł

Hitman 2 – Gold Edition – 167,59 zł

Hitman HD Enhanced Collection – 74,69 zł

Hunt: Showdown – 147,99 zł

Injustice 2 – 125,99 zł

Injustice 2 – Legendary Edition – 112,49 zł

Just Cause 4 – Gold Edition – 104,74 zł

Just Cause 4 – Standard Edition – 72,24 zł

LEGO Batman 3: Beyond Gotham – 59,99 zł

LEGO Batman 3: Beyond Gotham Deluxe Edition – 68,99 zł

LEGO Batman 3: Season Pass – 29,99 zł

LEGO City Undercover – 124,49 zł

LEGO DC Super-Villains – 99,59 zł

LEGO Harry Potter Collection – 84,99 zł

LEGO Jurassic World – 59,99 zł

LEGO Marvel Collection – 167,49 zł

LEGO Marvel Super Heroes 2 – 124,49 zł

LEGO Marvel’s Avengers – 124,99 zł

LEGO Star Wars: The Force Awakens – 99,99 zł

LEGO The Incredibles – 124,49 zł

LEGO Worlds – 61,99 zł

Mad Max – 144,99 zł

Middle-earth: Shadow of Mordor – Game of the Year Edition – 49,99 zł

Middle-earth: Shadow of War – 42,49 zł

Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition

Middle-earth: Shadow of War Story Expansion Pass – 52,49 zł

Middle-earth: Shadow of War – Expansion Pass – 84,99 zł

Middle-earth: Shadow of War – Outlaw Tribe Nemesis Expansion – 31,24 zł

Middle-earth: Shadow of War – Slaughter Tribe Nemesis Expansion – 31,24 zł

Middle-earth: Shadow of War – The Blade of Galadriel Story Expansion – 31,24 zł

Middle-earth: Shadow of War – The Desolation of Mordor Story Expansion – 42,49 zł

Mortal Kombat 11 – 173,39 zł

Mortal Kombat 11 Kombat Pack – 101,99 zł

Mortal Kombat 11 Premium Edition – 251,39 zł

Mortal Kombat XL – 124,49 zł

Scribblenauts Showdown – 67,99 zł

The LEGO Movie 2 Videogame – 101,99 zł

The LEGO Movie Videogame – 64,99 zł

The LEGO NINJAGO Movie Video Game – 124,49 zł

Czasu na zastanowienie macie całkiem sporo, promocja potrwa do 22 października.