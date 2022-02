Promocje dla graczy. Do 1200 zł rabatu w Media Markt

Skorzystaj ze specjalnych promocji przygotowanych dla graczy. Teraz kupisz taniej m.in.: laptopy, monitory, fotele i akcesoria.

fot. PCWorld

W sieci sklepów Media Markt trwa wyjątkowa promocja. Sprzęt i akcesoria gamingowe z rabatami nawet do 1200 zł. Zobacz, co znaleźliśmy w ofercie i skorzystaj. Oferta ważna do 28.02.2022r.

Laptop HP Pavilion Gaming 15-ec2211nw

Wyświetlacz: 15.6" (1920 x 1080 (Full HD), IPS)

Pamięć RAM: 8 GB DDR4

Dysk SSD: M.2 PCIe, NVMe, 512 GB

Grafika: NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB GDDR6

System operacyjny: Windows 10 Home PL

Cena: 3899 zł

Zobacz również:

Laptop MSI GF63 Thin 11UC-240PL

Wyświetlacz: 15.6" (1920 x 1080 (Full HD), IPS)

Pamięć RAM: 8 GB DDR4

Dysk SSD: M.2 PCIe, NVMe, 512 GB

Grafika: NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB GDDR6

System operacyjny: Windows 10 Home PL

Cena: 4799 zł

Komputer stacjonarny HP Pavilion Gaming TG01-1451nw

System operacyjny: Windows 11 Home PL

Dysk SSD: M.2 PCIe, NVMe, 512 GB

Pamięć RAM: 16 GB DDR4

Grafika: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 GB GDDR6

Cena: 6299 zł

Monitor SAMSUNG Odyssey G3

Ekran: 27" (1920 x 1080 (Full HD), VA)

Przeznaczenie: dla gracza, do biura, do domu

Czas reakcji [ms]: 1 (MPRT)

Częstotliwość odświeżania [Hz]: 144

Kąt widzenia: 178° (poziomy)/178° (pionowy)

Podstawowe złącza: 1 x DisplayPort 1.2, 1x D-Sub (VGA), 1x HDMI 2.0

Cena: 849 zł

Monitor MSI Optix MAG251RX

Ekran: 24.5" (1920 x 1080 (Full HD), IPS)

Przeznaczenie: dla gracza, do domu

Czas reakcji [ms]: 1 (MPRT)

Częstotliwość odświeżania [Hz]: 240

Kąt widzenia: 178° (poziomy)/178° (pionowy)

Podstawowe złącza: 1 x DisplayPort 1.2, 1x DisplayPort przez USB-C, 2x HDMI 2.0

Cena: 1559 zł

Fotel dla gracza GENESIS Nitro 440

Rodzaj: Fotel dla gracza

Cechy: 2 calowe kółka

Funkcje: Regulacja wysokości siedziska, Funkcja bujania, Obrót o 360 stopni, Regulacja kąta nachylenia oparcia

Materiał: Skóra ekologiczna, Tkanina

Cena: 669 zł

Klawiatura MODECOM Volcano Lanparty RGB

Interfejs: USB

Komunikacja: Bezprzewodowa, Przewodowa

Konstrukcja: Antypoślizgowe stopki, Klawiatura mechaniczna, Podświetlenie RGB

Cena: 279 zł

Słuchawki LOGITECH G332

Rodzaj słuchawek: Przewodowe

Konstrukcja: Nauszne

Mikrofon: TAK

Wtyk/Złącza: 2x Mini Jack 3.5 mm (adapter), MiniJack (3.5 mm)

Cena: 159 zł

Słuchawki bezprzewodowe LOGITECH PRO X

Rodzaj słuchawek: Bezprzewodowe

Konstrukcja: Wokółuszne

Mikrofon: TAK

Rodzaj transmisji bezprzewodowej: Bluetooth

Cena: 649 zł

Mysz bezprzewodowa TRUST GXT 115 Macci

Komunikacja: Bezprzewodowa

Interfejs: USB

Sensor: Optyczny

Czułość maksymalna: 2400 dpi

Ilość przycisków: 6

Cena: 89 zł

Podkładka pod mysz i klawiaturę GENESIS M12 Maxi Lava

Przeznaczenie: Dla graczy

Materiał: Tkanina

Długość [mm]: 450

Szerokość [mm]: 900

Inne: Antypoślizgowa Wodoodporna

Cena: 69,99 zł

