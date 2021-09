Promocje na fotele gamingowe - sprawdzamy najlepsze oferty [27.09.2021]

Sprawdzamy aktualne promocje na fotele dla graczy w sklepach internetowych - zobaczcie, z których ofert warto skorzystać.

Spis treści

Szukasz wygodnego fotela, który sprawdzi się podczas długich rozgrywek? To bardzo istotny element wyposażenia każdego gracza - porządny fotel to nie tylko komfort podczas grania, ale również zabezpieczenie dla naszego kręgosłupa. O tym, na co zwrócić uwagę podczas zakupu odpowiedniego sprzętu, przeczytacie tutaj.

Jeśli już wiecie, jaki fotel gamingowy będzie dla Was właściwy, możecie przejść do wyboru najlepszej oferty. Przedstawiamy aktualne promocje, które będziemy na bieżąco aktualizować.

Zobacz również:

SPC Gear SR300 V2

Maksymalne obciążenie: 120 kg

Materiał: skóra ekologiczna (PU)

Kolor: czarny

Cena: 699 zł

Fortress GX500

Obraca się wokół swojej osi o 360°

Płynna regulacja wysokości siedziska

Podłokietniki 4D, odchylane pod kątem 90–160°

Wygodne poduszki na lędźwie i szyję dla dodatkowego wsparcia

Ergonomiczny kształt i tapicerka ze skóry PU

Solidna konstrukcja o nośności do 150 kg

Cena: 555 zł

Trust GXT 707R Resto Gaming

Kolor: Czarno-szary

Materiał: Skóra ekologiczna, Tkanina

Obciążenie: 150 kg

Wysokość siedziska: 470 - 545 mm

Cena: 649 zł

Huzaro Force 6.0 Red

Kolor: Czarno-czerwony

Materiał: Skóra ekologiczna

Obciążenie: 130 kg

Wysokość siedziska: 440 - 540 mm

Cena: 519 zł

Fotel SENSE7 Vizard

Element kolorystyczny: Czarny

Materiał obicia: Skóra ekologiczna

Regulacja podłokietnika: Tak

Maksymalne obciążenie: 150 kg

Wysokość siedziska: 43-52 cm

Cena: 619 zł

Fotel gamingowy

Szerokość siedziska: 48 cm

Głębokość mebla: 68 cm

Zakres regulacji wysokości: 124-132 cm

Minimalna wysokość siedziska: 40 cm

Maksymalna wysokość siedziska: 50 cm

Obciążenie : max 110 kg

Waga z opakowaniem: 16 kg

Cena: 369 zł

Fotel gamingowy DIABLO X-Fighter

Liczba kółek: 5

Wysokość siedziska [cm]: 51-60 cm

Wysokość fotela [cm]: 125-136 cm

Szerokość siedziska [cm]: 37 cm

Głębokość siedziska [cm]: 56 cm

Wymiary [cm]: 136 x 37 x 56 cm

Waga [kg]: 24 kg

Udźwig [kg]: 150 kg

Cena: 755 zł

Arozzi Vernazza Soft Fabric

Wygodne obicie ze skóry PU

Przyjemne podłokietniki 3D

Solidna metalowa konstrukcja – nośność 145 kg

Regulowane oparcie do 165 °

Możliwość bezpiecznego nachylania

Zagłówek i poduszka pod biodra

Możliwość regulacji wysokości fotela

Komfort nawet przy dłuższych sesjach przy komputerze

Wysokość fotela: 134 – 143 cm

Szerokość siedziska: 44 cm

Głębokość siedziska: 52 cm

Wysokość oparcia: 86 cm

Cena: 1 666 zł

MSI MAG CH110

Maksymalne obciążenie: 150 kg

Materiał: skóra ekologiczna (PU)

Kolor: czarno-czerwony

Rozmiary (mm): 1240 x 500 x 570 mm

Waga: 27 kg

Dodatkowe informacje: pełna stalowa rama oparcia i siedzisk, wysokiej jakości obicia z powierzchnią o fakturze włókna węglowego, wyhaftowany wzór smoka, w pełni odchylane oparcie do pozycji 180 stopni, aluminiowa podstawa krzesła w kształcie 5-ramiennej gwiazdy

Cena: 1 249 zł

Fotel SENSE7 Spellcaster

Element kolorystyczny: Czarny

Materiał obicia: Skóra ekologiczna

Regulacja podłokietnika: Tak

Maksymalne obciążenie: 150 kg

Wysokość siedziska [cm]: 43-52

Szerokość [cm]: 69,5

Głębokość [cm]: 57

Waga [kg]: 17.5

Cena: 579 zł

Genesis Nitro 550

Regulowane oparcie: Tak

Regulacja podłokietników" Góra - dół

Dopuszczalna waga [kg]:150

Rekomendowany wzrost [cm]: 160 - 195

Materiał obicia: Skóra ekologiczna, Tkanina poliestrowa

Cena: 699 zł

SENSE7 Vanguard

Element kolorystyczny: Czerwony

Materiał obicia: Materiał

Regulacja podłokietnika: Tak

Maksymalne obciążenie: 150 kg

Wysokość siedziska [cm]: 42-50

Szerokość [cm]: 68

Głębokość [cm]: 58

Waga [kg]: 19,8

Cena: 659 zł

Zobaczcie także: Klawiatury mechaniczne – przegląd najlepszych modeli