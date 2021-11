Promocje na pierwszy Black Friday polskiego Amazonu

Ruszyła specjalna promocja na produkty dla miłośników nowych technologii, gadżetów i gier na Amazon.pl. Co znajdziemy wśród ofert i jak skorzystać z darmowej dostawy?

Amazon w Polsce

Polscy konsumenci mogą korzystać ze sklepu internetowego Amazon.pl już od 2 marca 2021 roku. Choć to zaledwie kilka miesięcy działania serwisu, znajdziemy na nim niemal 200 milionów produktów w ponad 30 kategoriach takich jak książki, elektronika użytkowa, sport, artykuły gospodarstwa domowego czy zabawki. Sklep gwarantuje niskie ceny i szybkie wysyłki, dzięki współpracy z tysiącami polskich i europejskich przedsiębiorstw.

Amazon Prime

Aby skorzystać z nielimitowanych, darmowych dostaw produktów oznaczonych logo Prime, klienci w Polsce mogą zostać członkami dostępnej od października usługi Amazon Prime. Zamówienia nie muszą osiągać kwoty minimalnej i docierają do Twojego domu, paczkomatu lub punktu odbioru nawet następnego dnia (w przypadku paczkomatów także w weekendy). W ramach oferty otrzymujemy również dostęp do filmów i seriali Prime Video, darmowe gry komputerowe oraz comiesięczną subskrypcję kanału Twitch na Prime Gaming. Koszt usługi to zaledwie 49 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie. Niezdecydowane osoby mogą zarejestrować się na stronie i skorzystać z 30-dniowego okresu próbnego. Więcej informacji znajdziesz na www.amazon.pl/prime.

Promocje z okazji Black Friday

Black Friday to początek sezonu świątecznych zakupów i komercyjne święto, którego zwyczaj narodził się w USA, w pierwszy piątek po Dniu Dziękczynienia. Jest już na tyle rozpropagowany, że dotarł także do Polski i w tym roku odbywa się 26 listopada. Wiele sklepów zaczyna promocje już kilka dni wcześniej i kusi klientów fantastycznymi cenami. Wśród nich jest także Amazon.pl, na którym obniżka cen z tej okazji ruszyła już 19 listopada. To dobry moment nie tylko na zakup prezentów dla bliskich, ale i dla siebie. Oto nasze propozycje:

Echo Dot 4. generacji - Inteligentny głośnik z Alexą

Echo Dot to inteligentny, elegancki głośnik z usługą głosową opartą na chmurze, który umożliwia odtwarzanie muzyki, sprawdzanie pogody, ustawianie alarmów, sterowanie kompatybilnymi urządzeniami inteligentnego domu i wiele więcej. Oferuje wyraziste wokale i wyważone basy, zapewniając bogaty w detale dźwięk. To niezawodne urządzenie przyda się w każdym domu.

Cena promocyjna: 149,99zł

Logitech M705 Marathon Wireless Mouse - Bezprzewodowa mysz komputerowa

Mysz Logitecch M705 zapewnia głębokie wrażenia i niezawodne działanie. Posiada funkcję błyskawicznego przewijania, wyprofilowany kształt dopasowany do prawej dłoni, odbiornik Logitech Unifying i śledzenie klasy laserowej. Trzyletnia żywotność baterii zużywa znacznie mniej energii w porównaniu do innych myszek tego typu. Idealny prezent dla każdego gracza.

Cena promocyjna: 109 zł

OnePlus 9 5G 5011101551 - Smartfon 128 GB/8 GB RAM

Smartfon OnePlus oferuje nowatorskie rozwiązania w fotografii mobilnej. Posiada aparat 48 MP oraz 128 GB pamięci, co zapewni nam mnóstwo fantastycznych zdjęć z najważniejszych momentów w życiu. Telefon został zaprojektowany z myślą o wydajności, jest łatwy w obsłudze i szybko się ładuje. Jeżeli zależy Ci na materiałach wysokiej jakości i świetnym designie, jest to telefon dla Ciebie.

Cena promocyjna: 2299 zł

Soundcore by Anker Life P2 Mini Bluetooth Headphones - Douszne słuchawki bezprzewodowe

Urządzenia marki Anker Innovations posiada już ponad 20 milionów osób na świecie. Technologia zastosowana w tym sprzęcie analizuje profil dźwiękowy w czasie rzeczywistym, a minimalistyczny format słuchawek dousznych zapewnia absolutną wygodę podczas użytkowania. Hybrydowy typ wzmacniacza, mikrofon i szybkie ładowanie składają się na uniwersalny sprzęt dla każdego fana muzyki.

Cena promocyjna: 129 zł

Kindle - popularny czytnik z podświetlanym ekranem

Kindle z wyświetlaczem 6,8" z antyrefleksyjnym wyświetlaczem o rozdzielczości 167 ppi pozwala na czytanie jak z prawdziwego papieru, nawet w bezpośrednim świetle słonecznym. Ma regulowane podświetlenie oraz baterię wytrzymującą do 10 tygodni pracy. Dzięki 8 GB pamięci zmieścisz w nim wszystkie swoje książki i weźmiesz je ze sobą gdzie tylko chcesz. Świetne rozwiązanie dla każdego czytelnika.

Cena promocyjna: 279,99zł

Philips 2000 seria HU2718/10 - Nawilżacz powietrza

Philips HU2718/10 zapewnia naturalne i higieniczne nawilżanie powietrza dzięki nanocząsteczkom wody, jednocześnie zapobiegając rozprzestrzenianiu się bakterii aż o 99%. Urządzenie posiada inteligentny czujnik mierzenia wilgotności oraz trzy prędkości nawilżania. Jest cichy, ładnie wygląda i ratuje wszystkich domowników przed suchym powietrzem w okresie grzewczym.

Cena promocyjna: 369,99 zł

RENPHO Cyfrowa waga łazienkowa - monitorowanie parametrów ciała

Nowoczesna cyfrowa waga łazienkowa RENPHO określa aż 13 ważnych parametrów ciała: wagę, BMI, zawartość tkanki tłuszczowej, zawartość wody, masę mięśniową, masę kości, mięśnie szkieletowe, masę ciała beztłuszczową, tłuszcz trzewny i podskórny, białko, wiek biologiczny i podstawowy przebieg obrotowy. Dedykowana aplikacja pomaga wyznaczać cele i śledzić postępy. Zadbaj o swoje zdrowie lub zrób przyjemność bliskiej osobie.

Cena promocyjna: 104,99zł

Bosch Truvo - wykrywacz przewodów

Wykrywacz firmy Bosch to idealny prezent dla tzw. złotej rączki lub praktyczny zakup na lata, który przyda się podczas każdego remontu. Detektor wykrywa przewody pod napięciem na głębokości do 50 mm i ostrzega użytkowników za pomocą migającego czerwonego światła i sygnału dźwiękowego. Wykrywanie metalu, automatyczna kalibracja oraz trójkolorowy wskaźnik gwarantują niezawodność sprzętu.

Cena promocyjna: 121,32 zł

Ledger Nano S - Portfel Sprzętowy

Ledger Nano S to portfel do zarządzania Bitcoinami, Ethereum, ERC20 i wieloma innymi monetami. Został on zaprojektowany z myślą o intuicyjnym komforcie użytkowania i ochronie prywatności Twoich kluczy. To bardzo oryginalny prezent dla fanów nowoczesnej technologii i przedsiębiorców.

Cena promocyjna: 186,20 zł

Philips SHC5200/10 - Bezprzewodowe słuchawki HiFi

Wygodne, bezprzewodowe słuchawki Philips SHC5200/10 zapewniają optymalną moc dźwięku, dzięki przetwornikowi głośników 32 mm. Zakres ich działania wynosi aż 100 m, a zoptymalizowana technologia ładowania zapewnia średnio 14 godzin pracy na baterii. Słuchawki są idealne do długiego użytkowania i łączenia za pomocą Bluetooth z praktycznie każdym urządzeniem, w tym smartfonem czy kinem domowym.

Cena promocyjna: 112,49 zł

