Promocje na sieci VPN z okazji Black Friday. Wybierz najlepszą dla siebie!

Niemal każdy dostawca sieci VPN włączył się w szaleństwo Black Friday i ogłosił swoją własną promocję. Dzięki temu możesz wejść w posiadanie dobrego VPN-a w rozsądnej cenie. Zobacz, gdzie najtaniej i najlepiej!

Spis treści

Sieci VPN cieszą się w naszym kraju dużą popularnością. Nic dziwnego - każdy chce mieć prywatność oraz nieograniczony dostęp do wszystkich zasobów globalnego internetu. A dzięki Czarnemu Piątkowi możesz wykupić subskrypcję w znacznie niższej cenie, niż zazwyczaj. Sprawdzamy, jakie przygotowano zniżki.

Surfshark VPN

Surfshark VPN oferuje nie tylko 84% zniżki, ale również dorzuca do abonamentu dwa miesiące za darmo! Dlatego 24-miesięczna subskrypcja kosztuje Cię 242,70 zł za 26 miesięcy. Możesz także skorzystać z rocznej, gdzie rabat wynosi 69%. Za 12 miesięcy zapłacisz łącznie 218,11 zł. Zamówienie możesz złożyć na tej stronie.

Zobacz również:

Nord VPN

Nord VPN to 64% rabatu oraz 3 miesiące za darmo. Plan Complete, czyli na dwa lata, to wydatek 650,43 zł za 27 miesięcy. Pakiet roczny to zniżka 59% - 409,35 zł oraz trzy miesiące gratis, czyli w sumie 15 miesięcy używania pewnego VPN-a. Zamówienie złożysz tutaj.

CyberGhost

CyberGhost oferuje 4 miesiące gratis w planie 2-letnim. Koszt - 56,94 euro, czyli niecałe 268 złotych za 28 miesięcy użytkowania sieci VPN. Tu zniżka wynosi aż 83%! Jeśli interesuje Cię ta oferta, skorzystasz z niej na tej stronie.

Fot.: CyberGhost

ExpressVPN

ExpressVPN ma propozycję: 12 miesięcy + 3 dodatkowe miesiące gratis. Za ile? Koszt to 6,67 USD/mies., czyli 80,04 USD (ok. 361 zł) za 15 miesięcy użytkowania. Zamówienie złożysz na tej stronie.

Atlas VPN

Atlas VPN proponuje nam aż 83% zniżki oraz 3 miesiące gratis, jeśli zdecydujesz się pozostać przy nim przez 3 lata. Koszt? 7,43 zł/mies., czyli zaledwie 289,68 zł za 39 miesięcy! Koło takiej propozycji trudno przejść obojętnie, a możesz skorzystać z niej na tej stronie.

PureVPN

PureVPN oferuje 5-letni plan ze zniżką 87%! Płacisz za taki okres zaledwie 1,33 euro (czyli 6,25 zł) miesięcznie, co za cały okres daje 79,8 euro, czyli ok. 375 zł. Sieć VPN w tak dobrej cenie znajdziesz tutaj.