Promocje na sprzęt Samsunga! Sprawdź najlepsze oferty na Galaxy S22 Ultra, Galaxy A53, Z Folda 4 [07.09.2022]

Przedstawiamy najlepsze aktualne promocje na urządzenia Galaxy, dzięki którym za popularne flagowce oraz inne akcesoria Samsunga zapłacicie nawet kilkaset złotych mniej.

Spis treści

Poniżej znajdziesz ceny najnowszych urządzeń z serii Galaxy od firmy Samsung. W wielu sklepach internetowych urządzenia te dostępne są w atrakcyjnych cenach, przedstawiamy je wszystkie. Sprawdź również: Najlepsze promocje na sprzęt Apple - iPhone, MacBook, Watch

Galaxy A53 o 500 zł taniej, a do tego prezent przy zakupie

Najnowsza oferta to bardzo interesująca przecena połączona ze świetnym prezentem od Samsunga. Już teraz, aż do 02.10, możemy kupić Galaxy A53 aż o 500 zł taniej, a do tego otrzymać stylowe etui Silicone Cover z paskiem zupełnie za darmo! Łącznie na tej ofercie możemy zaoszczędzić aż 619 zł.

Zobacz również:

Źródło: Samsung

Więcej o samej promocji możecie przeczytać tutaj.

Galaxy Watch 4 Classic taniej nawet o 700 zł

Do wyboru mamy wszystkie warianty Galaxy Watch'a 4 Classic - wszystkie w naprawdę atrakcyjnej cenie. Poniżej przydatna ściągawka, jak kształtują się nowe ceny Samsung Galaxy Watch'a 4 Classic we wszystkich konfiguracjach:

Galaxy Watch 4 Classic 42 mm Bluetooth 1649 zł 1049 zł

Galaxy Watch 4 Classic 46 mm Bluetooth 1799 zł 1099 zł

Galaxy Watch 4 Classic 42 mm LTE 1849 zł 1249 zł

Galaxy Watch 4 Classic 46 mm LTE 1999 zł 1299 zł

Więcej o samej promocji oraz o tym, czy faktycznie się ona opłaca, możecie przeczytać tutaj.