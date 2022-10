Promocje na sprzęt Samsunga! Sprawdź najlepsze oferty na Galaxy S22 Ultra, Galaxy A53, Z Folda 4 [14.10.2022]

Przedstawiamy najlepsze aktualne promocje na urządzenia Galaxy, dzięki którym za popularne flagowce oraz inne akcesoria Samsunga zapłacicie nawet kilkaset złotych mniej.

Poniżej znajdziesz ceny najnowszych urządzeń z serii Galaxy od firmy Samsung. W wielu sklepach internetowych urządzenia te dostępne są w atrakcyjnych cenach, przedstawiamy je wszystkie. Sprawdź również: Najlepsze promocje na sprzęt Apple - iPhone, MacBook, Watch

Galaxy S22 Ultra o 500 zł taniej

Smartfony z serii Galaxy S22 zostały objęte nową promocją. Przy zakupie każdego z nich otrzymamy zniżkę, a w przypadku modelu S22 Ultra rabat wynosi aż 500 zł. Promocja obejmuje także pozostałe modele: Galaxy S22 kupimy taniej o 300 zł, a Galaxy S22 Plus o 400 zł.

Zobacz również:

Czy warto kupić Galaxy S22 Ultra w 2022 roku?

Flagowiec Samsunga to jeden z najmocniejszych smartfonów opartych na systemie Android. Nie jest on jednak pozbawiony wad, więc przed zakupem warto więc spojrzeć na zalety oraz ewentualne problemy związane z modelem S22 Ultra.

Zalety

Wysoka wydajność

Obsługa rysika S Pen

4-letnie wsparcie dla dużych aktualizacji systemu

Duży, 6.8-calowy wyświetlacz z 120 Hz odświeżaniem obrazu

Świetny zestaw aparatów z 100-krotnym zoomem cyfrowym oraz 3-krotnym i 10-krotnym zoomem optycznym

Wady

Wysoka cena

Sporadyczne problemy z nadmiernym przegrzewaniem się urządzenia

Więcej o samej promocji możecie przeczytać tutaj.

Pozostałe modele z serii S22 także zostały objęte rabatem:

Galaxy S22, zniżka w wysokości 300 zł ,

, Galaxy S22+, zniżka w wysokości 400 zł.

Galaxy A53 o 400 zł taniej

Już teraz możemy kupić Galaxy A53 aż o 400 zł taniej. To świetna okazja aby wymienić swój stary telefon na bardzo kompetentną propozycję od Samsunga, która łączy w sobie dopracowane oprogramowanie firmy wraz ze świetną jakością wykonania i pięknym ekranem. Co więcej, dzięki tej promocji kupując Galaxy A43 w oficjalnym sklepie Samsunga, zapłacimy za niego jedyne 1699 zł.

Ten telefon od Samsunga to naprawdę niezły przedstawiciel średniej półki. Trzeba jednak przyznać, że jest to też segment rynku, gdzie konkurencja między producentami jest najbardziej zaciekła. Sprawdźmy więc, co przemawia za, a co przeciw zakupowi tego telefonu:

Zalety

Najlepsze aparaty w tej półce cenowej

Wyśmienity wyświetlacz AMOLED 120 Hz

Bardzo długie wsparcie producenta

Świetny design

Wady

Wolne ładowanie

Wydajność trochę gorsza od konkurencji

Konieczność dokupienia ładowarki

Galaxy S21 FE o 500 zł taniej, a do tego Galaxy Watch4 w prezencie

Już teraz do wyprzedaży trafił kolejny ciekawy model - Galaxy S21 FE. Jest to trochę zapomniany "budżetowy flagowiec" - byłby bez wątpienia o wiele większym hitem, gdyby nie opóźnienia w jego produkcji, przez co premiera przesunęła się o kilka miesięcy. W efekcie został on wprowadzony na rynek prawie w tym samym czasie, co S22 i nie sprzedawał się najlepiej - wiele osób wolało dopłacić do najnowszego telefonu. Jednak teraz, po prawie roku od zaprezentowania smartfona, jest to świetny kąsek dla łowców okazji.

Źródło: Samsung

Najnowsza oferta to bardzo interesująca przecena połączona ze świetnym prezentem od Samsunga. Już teraz, aż do 23 października, możemy kupić Galaxy S21 FE aż o 500 zł taniej. To jednak nie wszystko. Samsung oddaje jeszcze za darmo swój świetny smartwatch, Galaxy Watch 4 44 mm w wersji z łącznością BT.

Jeżeli jednak szukasz tańszej opcji, która jednocześnie nie będzie znacznie gorsza niż przeceniony model, to warto przyjrzeć się zeszłorocznemu Galaxy S20 FE. Urządzenie nie należy do najnowszych modeli, a wciąż pozostaje jedną z najlepszych propozycji w portfolio Samsunga. Smartfon posiada 6.5-calowy ekran z 120 Hz odświeżaniem obrazu oraz aparat główny oferujące 3-krotny zoom optyczny. Galaxy S20 FE jest zdecydowanie jednym z najlepszych smartfonów do 2000 zł, a o tym dlaczego tak jest pisaliśmy szerszej tutaj.