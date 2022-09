Promocje na sprzęt Samsunga! Sprawdź najlepsze oferty na Galaxy S22 Ultra, Galaxy A53, Z Folda 4 [15.09.2022]

Przedstawiamy najlepsze aktualne promocje na urządzenia Galaxy, dzięki którym za popularne flagowce oraz inne akcesoria Samsunga zapłacicie nawet kilkaset złotych mniej.

Spis treści

Poniżej znajdziesz ceny najnowszych urządzeń z serii Galaxy od firmy Samsung. W wielu sklepach internetowych urządzenia te dostępne są w atrakcyjnych cenach, przedstawiamy je wszystkie. Sprawdź również: Najlepsze promocje na sprzęt Apple - iPhone, MacBook, Watch

Galaxy S22 Ultra o 500 zł taniej, a do tego Galaxy Watch 4 przy zakupie

Smartfony z serii Galaxy S22 zostały objęte nową promocją. Przy zakupie każdego z nich otrzymamy zniżkę oraz zegarek Galaxy Watch 4 w prezencie. W przypadku modelu S22 Ultra zniżka wynosi aż 500 zł.

O tym ile faktycznie jesteśmy w stanie oszczędzić na tej ofercie oraz, czy faktycznie się ona opłaca - możecie przeczytać tutaj.

Galaxy Watch 5 oraz Galaxy Watch 5 Pro ze zwrotem gotówki

Samsung uruchomił nową ofertę, która obejmuje wszystkie modele smartwatchy zaprezentowanych podczas sierpniowego Galaxy Unpacked. Kupując jeden z wariantów zegarka, możemy oszczędzić 200 zł. Skorzystanie z promocji jest banalnie proste i aby to zrobić należy jedynie zakupić urządzenie przed 18 września, a następnie wysłać formularz, który upoważnia nas do skorzystania z rabatu.

Galaxy Watch 5 oraz Galaxy Watch 5 Pro należą obecnie do topowych smartwatchy opartych na systemie Wear OS. Oferują mnóstwo opcji monitorowania aktywności fizycznej oraz parametrów zdrowotnych. Droższy model jest wyposażony w znacznie mocniejszą baterię, dzięki której może pracować ponad 3 dni na pojedynczym ładowaniu.

Więcej o ofercie oraz o tym jak z niej skorzystać możecie przeczytać tutaj.

Galaxy A53 z prezentem przy zakupie

Najnowsza oferta to bardzo interesująca przecena połączona ze świetnym prezentem od Samsunga. Już teraz, aż do 02.10, możemy kupić Galaxy A53 aż i otrzymać prezent w postaci wyjątkowego etui Silicon Cover.

Źródło: Samsung

Galaxy A53 od Samsunga to naprawdę niezły przedstawiciel średniej półki. Sprawdźmy więc, co przemawia za, a co przeciw zakupowi tego telefonu:

ZA

Najlepsze aparaty w tej półce cenowej

Wyśmienity wyświetlacz AMOLED 120 Hz

Bardzo długie wsparcie producenta

Świetny design

PRZECIW#

Wolne ładowanie

Wydajność gorsza od konkurencji

Konieczność dokupienia ładowarki

Więcej o samej promocji możecie przeczytać tutaj.