Promocje na sprzęt Samsunga! Sprawdź najlepsze oferty na Galaxy S22 Ultra, Galaxy A53, Z Folda 4 [16.08.2022]

Przedstawiamy najlepsze aktualne promocje na urządzenia Galaxy, dzięki którym za popularne flagowce oraz inne akcesoria Samsunga zapłacicie nawet kilkaset złotych mniej.

Poniżej znajdziesz ceny najnowszych urządzeń z serii Galaxy od firmy Samsung. W wielu sklepach internetowych urządzenia te dostępne są w atrakcyjnych cenach, przedstawiamy je wszystkie. Sprawdź również: Najlepsze promocje na sprzęt Apple - iPhone, MacBook, Watch

Galaxy Z Fold 4 w promocyjnej przedsprzedaży

Nowy smartfon Samsunga jest dostępny w wyjątkowej ofercie przedsprzedażowej. Jeśli zdecydujemy się zakupić urządzenie w preorderze, to będziemy mogli skorzystać z programu Odkup, w którym jesteśmy w stanie otrzymać nawet do 5000 zł zwrotu gotówki za nasz używany telefon. Kupując jednocześnie Galaxy Budsy2 Pro lub Galaxy Watcha 5 otrzymamy także zniżkę w wysokości 300 zł. Przedsprzedaż potrwa do 25 sierpnia i obejmuje zarówno Z Folda 4, jak i Z Flipa 4. Więcej o samej ofercie piszemy tutaj.

Zobacz również: