Promocje na sprzęt Samsunga! Sprawdź najlepsze oferty na Galaxy S22 Ultra, Galaxy A53, Z Folda 4 [16.11.2022]

Przedstawiamy najlepsze aktualne promocje na urządzenia Galaxy, dzięki którym za popularne flagowce oraz inne akcesoria Samsunga zapłacicie nawet kilkaset złotych mniej.

Poniżej znajdziesz ceny najnowszych urządzeń z serii Galaxy od firmy Samsung. W wielu sklepach internetowych urządzenia te dostępne są w atrakcyjnych cenach, przedstawiamy je wszystkie. Sprawdź również: Najlepsze promocje na sprzęt Apple - iPhone, MacBook, Watch

Galaxy Watch5 Pro taniej o 500 zł

Na stronie Samsunga pojawiła się promocja, dzięki której Galaxy Watcha5 Pro możemy kupić znacznie taniej. Urządzenie objęte jest teraz promocją, dzięki której przy zakupie otrzymamy zwrot gotówki w wysokości 500 zł. Ostatecznie więc ceny za poszczególne modele prezentują się następująco:

Galaxy Watch5 Pro LTE - 2349 zł (-500 zł zwrotu) = 1849 zł

- 2349 zł (-500 zł zwrotu) = Galaxy Watch5 Pro BT - 2149 zł (-500 zł zwrotu) = 1649 zł

Rabat obejmuje także podstawowe modele smartwatchy z serii Galaxy Watch5.

Źródło: Samsung

Jeżeli planowaliście zakup nowego smartwatcha od Samsunga, to zdecydowanie jest to jeden z najlepszych momentów aby to zrobić. Szczegóły oferty możecie sprawdzić tutaj. Poniżej opisu produktu znajdziecie szczegółowy regulamin promocji.

