Promocje na sprzęt Samsunga! Sprawdź najlepsze oferty na Galaxy S22 Ultra, Galaxy A53, Z Folda 4 [19.10.2022]

Przedstawiamy najlepsze aktualne promocje na urządzenia Galaxy, dzięki którym za popularne flagowce oraz inne akcesoria Samsunga zapłacicie nawet kilkaset złotych mniej.

Poniżej znajdziesz ceny najnowszych urządzeń z serii Galaxy od firmy Samsung. W wielu sklepach internetowych urządzenia te dostępne są w atrakcyjnych cenach, przedstawiamy je wszystkie. Sprawdź również: Najlepsze promocje na sprzęt Apple - iPhone, MacBook, Watch

Galaxy S21 FE o 500 zł taniej, a do tego Galaxy Watch4 w prezencie

Już teraz do wyprzedaży trafił kolejny ciekawy model - Galaxy S21 FE. Jest to trochę zapomniany "budżetowy flagowiec" - byłby bez wątpienia o wiele większym hitem, gdyby nie opóźnienia w jego produkcji, przez co premiera przesunęła się o kilka miesięcy. W efekcie został on wprowadzony na rynek prawie w tym samym czasie, co S22 i nie sprzedawał się najlepiej - wiele osób wolało dopłacić do najnowszego telefonu. Jednak teraz, po prawie roku od zaprezentowania smartfona, jest to świetny kąsek dla łowców okazji.

Źródło: Samsung

Najnowsza oferta to bardzo interesująca przecena połączona ze świetnym prezentem od Samsunga. Już teraz, aż do 23 października, możemy kupić Galaxy S21 FE aż o 500 zł taniej. To jednak nie wszystko. Samsung oddaje jeszcze za darmo swój świetny smartwatch, Galaxy Watch 4 44 mm w wersji z łącznością BT.

Jeżeli jednak szukasz tańszej opcji, która jednocześnie nie będzie znacznie gorsza niż przeceniony model, to warto przyjrzeć się zeszłorocznemu Galaxy S20 FE. Urządzenie nie należy do najnowszych modeli, a wciąż pozostaje jedną z najlepszych propozycji w portfolio Samsunga. Smartfon posiada 6.5-calowy ekran z 120 Hz odświeżaniem obrazu oraz aparat główny oferujące 3-krotny zoom optyczny. Galaxy S20 FE jest zdecydowanie jednym z najlepszych smartfonów do 2000 zł, a o tym dlaczego tak jest pisaliśmy szerszej tutaj.

Galaxy Watch5 Pro o 150 zł taniej a do tego nawet do 900 zł zwrotu na konto

Na stronie Samsunga pojawiła się promocja, dzięki której Galaxy Watcha5 Pro możemy kupić znacznie taniej. Urządzenie jest teraz przecenione o 150 zł, a do tego możemy wymienić nasz stary smartfon/smartwatch lub tablet Galaxy i otrzymać zwrot gotówki w wysokości nawet do 900 zł. Na ten moment na stronie dostępna jest jedynie wersja wyposażona w łączność Bluetooth. Kupując teraz Galaxy Watcha 5 Pro możemy więc zaoszczędzić nawet ponad 1000 zł.

Rabat obejmuje także inne warianty smartwatcha. W przypadku mniejszych wersji (40 mm) zniżka wynosi 100 zł, a w przypadku większych (44 mm) 150 zł. Kupując podstawowe modele także możemy skorzystać z programu Odkup i dokonać wymiany naszego starego sprzętu na nowy zegarek. Więcej o samej promocji możecie przeczytać tutaj.

Źródło: Samsung

Jeżeli planowaliście zakup nowego smartwatcha od Samsunga, to zdecydowanie jest to jeden z najlepszych momentów aby to zrobić. Szczegóły oferty możecie sprawdzić tutaj.