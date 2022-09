Promocje na sprzęt Samsunga! Sprawdź najlepsze oferty na Galaxy S22 Ultra, Galaxy A53, Z Folda 4 [21.09.2022]

Przedstawiamy najlepsze aktualne promocje na urządzenia Galaxy, dzięki którym za popularne flagowce oraz inne akcesoria Samsunga zapłacicie nawet kilkaset złotych mniej.

Poniżej znajdziesz ceny najnowszych urządzeń z serii Galaxy od firmy Samsung. W wielu sklepach internetowych urządzenia te dostępne są w atrakcyjnych cenach, przedstawiamy je wszystkie. Sprawdź również: Najlepsze promocje na sprzęt Apple - iPhone, MacBook, Watch

Galaxy S22 Ultra o 800 zł taniej

Smartfony z serii Galaxy S22 zostały objęte nową promocją. Przy zakupie każdego z nich otrzymamy zniżkę, a w przypadku modelu S22 Ultra rabat wynosi aż 800 zł.

Skorzystanie z rabatu wymaga zakupu smartfona u jednego z partnerów handlowych marki Samsung oraz poprawnego wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Dokładny opis oferty oraz szczegóły związane z warunkami jej realizacji znajdziecie w naszym tekście, który został poświęcony nowej promocji.

Promocja obejmuje wszystkie smartfony z serii Galaxy S22, a zniżki dla pozostałych modeli prezentują się następująco:

Galaxy S22, zwrot gotówki w wysokości 600 zł ,

, Galaxy S22+, zwrot gotówki w wysokości 700 zł.

Galaxy A53 z prezentem przy zakupie

Najnowsza oferta to bardzo interesująca przecena połączona ze świetnym prezentem od Samsunga. Już teraz, aż do 02.10, możemy kupić Galaxy A53 aż i otrzymać prezent w postaci wyjątkowego etui Silicon Cover.

Galaxy A53 od Samsunga to naprawdę niezły przedstawiciel średniej półki. Sprawdźmy więc, co przemawia za, a co przeciw zakupowi tego telefonu:

ZA

Najlepsze aparaty w tej półce cenowej

Wyśmienity wyświetlacz AMOLED 120 Hz

Bardzo długie wsparcie producenta

Świetny design

PRZECIW

Wolne ładowanie

Wydajność gorsza od konkurencji

Konieczność dokupienia ładowarki

Więcej o samej promocji możecie przeczytać tutaj.