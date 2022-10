Promocje na sprzęt Samsunga! Sprawdź najlepsze oferty na Galaxy S22 Ultra, Galaxy A53, Z Folda 4 [24.10.2022]

Przedstawiamy najlepsze aktualne promocje na urządzenia Galaxy, dzięki którym za popularne flagowce oraz inne akcesoria Samsunga zapłacicie nawet kilkaset złotych mniej.

Poniżej znajdziesz ceny najnowszych urządzeń z serii Galaxy od firmy Samsung. W wielu sklepach internetowych urządzenia te dostępne są w atrakcyjnych cenach, przedstawiamy je wszystkie. Sprawdź również: Najlepsze promocje na sprzęt Apple - iPhone, MacBook, Watch

Galaxy Watch5 Pro o 150 zł taniej a do tego nawet do 900 zł zwrotu na konto

Na stronie Samsunga pojawiła się promocja, dzięki której Galaxy Watcha5 Pro możemy kupić znacznie taniej. Urządzenie jest teraz przecenione o 150 zł, a do tego możemy wymienić nasz stary smartfon/smartwatch lub tablet Galaxy i otrzymać zwrot gotówki w wysokości nawet do 900 zł. Na ten moment na stronie dostępna jest jedynie wersja wyposażona w łączność Bluetooth. Kupując teraz Galaxy Watcha 5 Pro możemy więc zaoszczędzić nawet ponad 1000 zł.

Rabat obejmuje także inne warianty smartwatcha. W przypadku mniejszych wersji (40 mm) zniżka wynosi 100 zł, a w przypadku większych (44 mm) 150 zł. Kupując podstawowe modele także możemy skorzystać z programu Odkup i dokonać wymiany naszego starego sprzętu na nowy zegarek. Więcej o samej promocji możecie przeczytać tutaj.

Jeżeli planowaliście zakup nowego smartwatcha od Samsunga, to zdecydowanie jest to jeden z najlepszych momentów aby to zrobić. Szczegóły oferty możecie sprawdzić tutaj.

Galaxy S20 FE 5G o 800 zł taniej

Jeden z najlepszych smartfonów Samsunga w ciągu ostatnich lat został właśnie objęty sporym rabatem w wysokości 800 zł. Galaxy S20 FE to jeden z najlepszych smartfonów za około 2000 zł, a teraz możemy go kupić w promocji u patrnerów handlowych koreańskiego producenta. Szczegóły oferty, wraz z listą sklepów, w których możemy zakupić urządzenie w niższej cenie, znajdziecie pod tym linkiem. Wśród dystrybutorów znajdują się między innymi RTVMediaAGD oraz MediaMarkt w obu sklepach znajdziecie model Galaxy S20 FE z rabatem w wysokości 800 zł.

Bonusowe punkty Samsung Rewards przy zakupie Galaxy Z Folda 4 oraz Galaxy Z Flipa 4

Jeżeli zdecydujemy się na zakup jednego ze składanych smartfonów Samsunga w terminie do 30 października, to otrzymamy dużą ilość bonusowych punktów Samsung Rewards. W praktyce, punkty te możemy wykorzystać przy zakupie kolejnych produktów na stronie producenta. W przypadku Z Flipa 4 otrzymamy 850 zł zwrotu w postaci punktów lojalnościowych, natomiast przy Z Foldzie 4 ta wartość zwiększa się do 990 zł.