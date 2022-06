Promocje na sprzęt Samsunga! Sprawdź najlepsze oferty na Galaxy S22 Ultra, Watch 4, Buds 2 [24.06.2022]

Przedstawiamy najlepsze promocje i inne okazje cenowe na urządzenia Galaxy, jakie udało nam się znaleźć w popularnych sklepach z elektroniką oraz u największych operatorów komórkowych w Polsce.

Poniżej znajdziesz ceny najnowszych urządzeń z serii Galaxy od firmy Samsung. W wielu sklepach internetowych urządzenia te dostępne są w atrakcyjnych cenach, przedstawiamy je wszystkie. Sprawdź również: Najlepsze promocje na sprzęt Apple - iPhone, MacBook, Watch

Galaxy S22 Ultra za darmo! Sprawdź, jak odebrać smartfon

Jako wiodący na świecie dostawca telewizorów klasy premium, Samsung często oferuje niesamowite oferty na najlepsze telewizory. Firma przywróciła dziś w Indiach swoją popularną promocję "Samsung Big TV Days". Klienci, którzy kupią wybrane modele z wyższej półki, mogą otrzymać Galaxy S22 Ultra za darmo. Firma oferuje również Galaxy A22 5G za darmo przy zakupie wybranych modeli z wyższej półki. Jest to dodatek do oferowanego cashbacku do 20%.

Samsung jest szczególnie zainteresowany zwiększeniem swojego udziału w indyjskim rynku telewizorów. Już teraz ma 32% udziału w tym rynku, a w najbliższej przyszłości chce go zwiększyć do 36%. W tym celu firma będzie teraz sprzedawać telewizory za pośrednictwem sklepów mobilnych w całych Indiach.

Klienci w Indiach, którzy zakupią telewizor Neo QLED 8K o przekątnej 75 cali lub większej, otrzymają Galaxy S22 Ultra za darmo. Osoby, które zakupią wybrane modele telewizorów Neo QLED i QLED, 75-calowy telewizor Frame oraz 75-calowe i starsze modele telewizorów Crystal 4K UHD otrzymają za darmo Galaxy A22 5G.

Wreszcie, osoby, które zakupią 50-calowy telewizor Neo QLED TV, 50- lub 55-calowy telewizor QLED TV, otrzymają w prezencie kamerę SlimFit. Przez cały okres obowiązywania oferty klienci mogą uzyskać do 20% cashback na zakupy i łatwe miesięczne raty.

Oferty te są dostępne we wszystkich wiodących sklepach z elektroniką użytkową w Indiach. Należy pamiętać, że te darmowe prezenty są dostępne tylko przez ograniczony czas. Promocja zakończy się 30 czerwca 2022 roku. Jeśli więc chciałeś kupić telewizor Samsung w Indiach, teraz jest idealny moment, aby uzyskać jak najwięcej korzyści.

Galaxy S21 FE taniej o 500 zł, a do tego Galaxy Watch 4 za 1 zł

Dzięki nowej promocji możemy kupić Samsunga Galaxy S21 FE z rabatem w wysokości 500 zł. Dokonując zakupu otrzymamy również Galaxy Watch'a 4 za 1 zł oraz etui ochronne w tej samej cenie.

Szerzej o samej promocji piszemy w tym artykule - LINK - gdzie przyglądamy się nie tylko samej ofercie, ale także sprawdzamy czy faktycznie się ona opłaca, analizując ją pod kątem rynkowych cen obu urządzeń.

Galaxy Watch 4 taniej o 600 zł

Galaxy Watch 4 Classic został przeceniony na stronie Samsunga aż o 600 zł.

Oferta ta dotyczy wersji w rozmiarze 46 mm z łącznością BT oraz modelu 46 mm LTE. Pozostałe wydania zegarka również zostały objęte rabatem - chociaż obniżka cen w przypadku innych wersji jest znacznie mniejsza.

Za model Galaxy Watch 4 Classic w opcji 46 mm LTE zapłacimy teraz 1399 zł. W tym artykule sprawdzamy czy to się opłaca i porównujemy ile kosztuje ten sam smartwatch w innych sklepach oraz na rynku wtórnym - LINK.

Galaxy Buds 2 o 100 zł taniej

Kupując teraz Samsunga Galaxy S21 FE na stronie Samsunga, możemy otrzymać rabat w wysokości 100 zł na słuchawki Galaxy Buds 2.

Pełen opis promocji wraz z jej szczegółowym regulaminem znajdziecie po tym linkiem - LINK.

Ponadto, jeśli zdecydujemy się na zakup samych słuchawek bez dodatkowego urządzenia, otrzymamy 270 zł zwrotu na konto.