Promocje na telewizory - sprawdzamy najlepsze oferty 2021 [12.03.2021]

Myślisz o zakupie nowego telewizora i szukasz najlepszej oferty? Sprawdź najświeższe promocje i wyprzedaże dostępne w sklepach z elektroniką.

Zakup nowego telewizora nie należy do najłatwiejszych zadań. Zanim zdecydujemy się na konkretny model powinniśmy przemyśleć kilka istotnych kwestii, które pozwolą nam dopasować urządzenie do naszych indywidualnych potrzeb - czy będzie to urządzenie przeznaczone wyłącznie do oglądania filmów i seriali czy ma posłużyć także do grania? Jakie nowoczesne rozwiązania powinien posiadać, a z jakich możemy zrezygnować? Warto również wziąć pod uwagę dostępną przestrzeń na telewizor w naszym mieszkaniu.

To nie wszystko. Przed zakupem warto także przejrzeć dostępne promocje i wyprzedaże, które oferują sklepy z elektroniką. To szansa, aby kupić telewizor w nieco tańszej cenie. Postanowiliśmy zebrać kilka ciekawych ofert, które postaramy się na bieżąco aktualizować.

Promocje na telewizory

Samsung UE50TU7102K

Przeceniony z 1 899 zł na 1 599 zł - sprawdź ofertę

Ekran: 50 cali, 4K UHD, 3840 x 2160

Odświeżanie: Picture Quality Index 2000

Pozostałe funkcje i parametry: HDR, Smart TV, Wi-Fi, USB - multimedia, Bluetooth, 2x HDMI, 1x USB

Sony KD-55XH8096

Przeceniony z 3 299 z na 2 899 zł - sprawdź ofertę

Ekran: 55 cali, 4K UHD, 3840 x 2160

Optymalizacja ruchu: Motionflow XR 400 Hz

Funkcje: HDR, Smart TV (Android TV), Wi-Fi, USB - multimedia, USB - nagrywanie, Bluetooth, obsługa głosowa, 4x HDMI, 2x USB

Samsung telewizor QE55Q80T

Przeceniony z 4 444 na 3 999 zł - sprawdź ofertę

Ekran: 55 cali, 4K UHD, 3840 x 2160

Optymalizacja ruchu: Picture Quality Index 3800

Funkcje: HDR, Smart TV, Wi-Fi, USB - multimedia, USB - nagrywanie, TimeShift, Bluetooth, PiP - 1 tuner, obsługa głosowa, 4x HDMI, 2x USB

TCL 55P615

Przeceniony z 1 899 zł na 1 699 zł - sprawdź ofertę

Ekran: 55 cali, 4K UHD, 3840 x 2160

Odświeżanie: Picture Perfomance Index-1500

Pozostałe funkcje i parametry: HDR, Smart TV (Android TV), Wi-Fi, USB - multimedia, Bluetooth, 3x HDMI, 2x USB

Philips 43PUS7805/12

Przeceniony z 1 999 zł na 1 799 zł - sprawdź ofertę

Ekran: 43 cale, 4K UHD, 3840 x 2160

Optymalizacja ruchu: Picture Performance Index 1700

Funkcje: HDR, Smart TV, Wi-Fi, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa, Ambilight, 3x HDMI, 2x USB

Samsung QLED QE85Q60TAU

Przeceniony z 9 999 zł na 8 719 zł - sprawdź ofertę

Ekran: 85 cali, 4K UHD, 3840 x 2160

Odświeżanie: Picture Quality Index 3100

Pozostałe funkcje i parametry: HDR, Smart TV, Wi-Fi, USB - multimedia, USB - nagrywanie, TimeShift, Bluetooth, obsługa głosowa, 3x HDMI, 2x USB

Samsung UE55TU7192U UHD

Przeceniony z 1899 zł na 1 799 zł - sprawdź ofertę

Ekran: 55 cali, 4K UHD, 3840 x 2160

Optymalizacja ruchu: Picture Quality Index 2000

Funkcje: HDR, Smart TV, Wi-Fi, USB - multimedia, Bluetooth, 2x HDMI, 1x USB

Sony KD-65X7055

Przeceniony z 3 499 zł na 3 090 zł - sprawdź ofertę

Ekran: 65 cali, 4K UHD, 3840 x 2160

Optymalizacja ruchu: Motionflow XR 200 Hz

Funkcje: HDR, Smart TV, Wi-Fi, USB - multimedia, USB - nagrywanie, 3x HDMI, 3x USB

LG OLED55BX3

Najniższa cena: 4 749 zł - sprawdź ofertę

Ekran: 55 cali, 4K UHD, 3840 x 2160

Funkcje: HDR, Smart TV, Wi-Fi, USB - multimedia, USB - nagrywanie, Bluetooth, obsługa głosowa, 4x HDMI, 3x USB

Samsung QLED QE75Q80T

Przeceniony z 8 499 zł na 7 399 zł - sprawdź ofertę

Ekran: 75", UHD/4K, 3840 x 2160px

Częstotliwość odświeżania ekranu: 100Hz

Funkcje: Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, Nagrywanie na USB, Samsung QLED, Smart TV, HDMI x4, USB x2

