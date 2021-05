Promocje w x-kom na Dzień Matki: akcesoria i gadżety w super cenach!

Nie masz jeszcze prezentu dla swojej mamy? Warto przejrzeć ofertę x-kom, w której pojawia się mnóstwo pomysłów na Dzień Matki. Przecenione zostały m.in. smartwatche, smartbandy, akcesoria do komputera i wiele ciekawych gadżetów.

Promocje w x-kom, to idealna okazja, aby taniej kupić wybrane urządzenie czy akcesoria do komputera. Tym razem w sklepie pojawiła się super oferta z okazji nadchodzącego Dnia Matki ze zniżkami nawet do 200 zł na wybrane produkty. Skorzystajcie z kodu rabatowego mama-2021, aby zaoszczędzić. Poniżej wybraliśmy dla Was kilka najlepszych promocji.

Smartwatche i smartbandy

Słuchawki i głośniki bezprzewodowe

Myszy i klawiatury

Czytniki Amazon Kindle

Kamerki do wideokonferencji

Sprawdźcie również inne pomysły: Urządzenia i gadżety elektroniczne na Dzień Matki - jaki prezent wybrać?