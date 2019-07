Prophecy - zadebiutowało samodzielnie rozszerzenie do Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr

Wydany w zeszłym roku hack&slash - Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr doczekał się pierwszego dużego rozszerzenia.

Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr zadebiutował w zeszłym roku na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One. Za produkcję gry odpowiada doświadczone w gatunku hack&slash studio - Neocore Games (The Incredible Adventures of Van Helsing). Niestety, w dniu premiery gra nie spotkała się ze zbyt ciepłym przyjęciem. Gracze narzekali nie tylko na liczne błędy i problemy z serwerami, ale również na pewne mechaniki rozgrywki. Twórcy nie zrezygnowali jednak z rozwoju swojego dzieła i po kilku miesiącach wprowadzili ogromną aktualizację 2.0. Przebudowano w niej fundamentalne elementy gry jak: system walki (który uległ przyspieszeniu), system rozwoju postaci oraz rzemiosła, jak również usprawniono kooperację.

Już dzisiaj możecie pobrać kolejny rozdział Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr zatytułowany Prophecy. Ten samodzielny dodatek wprowadza do gry zupełnie nową klasę postaci - Inkwizytora Tech Adeptus, który w walce najczęściej korzysta z przywoływanych chowańców (w tym wypadku robotów). Oprócz tego możemy liczyć na nową, trzyczęściową kampanię, nowych przeciwników (z ras Eldarów oraz Tyranidów), a także mnóstwo nowego sprzętu do zdobycia.

Warhammer 40,000: Inquisitor - Prophecy jest już dostępny na PC (Steam). Dodatek ma również zadebiutować na konsolach PlayStation 4 i Xbox One, jednak twórcy nie podali jeszcze konkretnej daty premiery.

źródło: pcgamer.com