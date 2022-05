ProtonMail przeprowadza rebranding i unifikację. Czy przestanie być darmowy?

O firmie ProtonMail, doskonale znanej z anonimowej poczty oraz sieci VPN, pisaliśmy nieraz. Co zmieni się po rebrandingu?

ProtonMail od dawna przestał służyć tylko wysyłaniu wiadomości. Z biegiem lat do świadczonych usług doszła poczta VPN, Kalendarz online, przestrzeń dyskowa Drive. Każda z nich dostępna była w inny sposób, ale po zmianie będą teraz dostępne w formie jednego pakietu - użytkownik sam będzie decydować, z której usługi skorzysta. Równocześnie odświeżono stronę internetową.

Zmienia się także nazwa - nowa będzie oddawać całą firmę, nie tylko e-mail. A nazwa ta to po prostu Proton. Nie zmienia się jedna rzecz: z poczty e-mail można korzystać za darmo. Są jednak ograniczenia: do 150 wiadomości dziennie, możliwość używania tylko jednego adresu e-mail oraz 1 GB miejsca w chmurze.

Dwie płatne subskrypcje to Proton Unlimited i MailPlus. Ta druga to nieograniczone wysyłanie wiadomości, 10 adresów e-mail oraz dostęp do Proton Calendar. Koszt to 3,99 euro/mies. lub 47,88 euro/rok. Największe daje natomiast Proton Unlimited. Cena wynosi tu 9,99 euro/mies. lub 119,88 euro przy opłacie za rok z góry. Wszystkie trzy pakiety różnią się także poziomem dostępu do VPN, Kelandarza oraz Drive.

Andy Yen, szef Proton, deklaruje, że pod względem poszanowania i ochrony prywatności użytkowników nic się nie zmieni - nadal ma ona stać na najwyższym poziomie.

