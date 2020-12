Prototyp OnePlus 9 5G sprzedany za 22000 zł! Co o nim wiemy?

Na amerykańskim portalu eBay sprzedano prototyp OnePlus 9 5G. Smartfon wyceniono na 6000 dolarów. Na chętnego nie trzeba było długo czekać.

Na przestrzeni najbliższych kilku miesięcy na rynku pojawi się sporo nowych flagowców wyposażonych w procesor Qualcomm Snapdragon 888. Pierwszym smartfonem z tym procesorem jest pokazane wczoraj Xiaomi Mi 11. Urządzenie zapoczątkowało falę premier flagowców na 2021 rok. Wkrótce na rynku pojawi się także Samsung Galaxy S21. Do prezentacji nowego smartfona przygotowuje się także OnePlus.

Smartfon OnePlus 9 5G

Na eBayu pojawił się prototyp OnePlusa 9 5G. Smartfon został sprzedany za 6000 dolarów, co przekłada się na około 22000 zł. Co skusiło kupującego do wydania tak dużej sumy na smartfon?

Dzięki aukcji poznaliśmy specyfikacje techniczną nadchodzącego smartfona. OnePlus 9 5G podobnie, jak Xiaomi Mi 11 oraz Samsung Galaxy S21 zaoferuje procesor Qualcomm Snapdragon 888. Nie zabraknie 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Urządzenie pracuje pod kontrolą OxygenOS opartego na Androidzie 11.

Smartfon zaoferuje prostokątną obudowę obiektywów, w której umieszczono trzy aparaty. Całość wygląda podobnie do modułu z Galaxy S21, ale nie zachodzi na ramkę boczną. Na fotografiach widać także, że urządzenie otrzymało całkowicie płaski front.

OnePlus 9 podobnie, jak poprzednicy zaoferuje slider do wyciszania, który umieszczono powyżej przycisku zasilającego. Tacka na kartę nanoSIM znajduje się na dole, nieopodal gniazda USB Typu C.

Cena detaliczna prototypu OnePlusa 9 5G została wyznaczona na 3000 dolarów. Finalnie jeden z kolekcjonerów wygrał aukcję kupując urządzenia za 6000 dolarów. Smartfon najprawdopodobniej trafi do prywatnej kolekcji.

