Przecena w Play - tańszy abonament i Samsung Galaxy A20e za 1 zł

W Play pojawiły się właśnie wakacyjne przeceny dla osób przenoszących numer - abonament tańszy o 15 zł i wybrany smartfon za złotówkę. Sprawdźcie szczegóły oferty.

W ramach wakacyjnych promocji, operator Play przygotował specjalną ofertę. Każda osoba, która zdecyduje się przenieść swój numer do sieci komórkowej Play będzie mogła skorzystać z rabatu, w ramach którego abonament będzie o 15 zł tańszy niż dotychczas, czyli 50 zł a nie 65 zł. W ramach niskiej miesięcznej opłaty w abonamencie znajdują się:

Nielimitowane połączenia na numery komórkowe

Nielimitowane połączenia na numery stacjonarne

Nielimitowane SMS-y

Nielimitowane MMS-y

7 GB pakietu internetu

Dostęp do usługi Tidal na 3 miesiące bez dodatkowych opłat

Dostęp do usługi Amazon Prime Video na 6 miesięcy bez dodatkowych opłat

Nowoczesny smartfon do wyboru już od 1 zł

Co ważne, podczas przechodzenia do Play, jeszcze przed zakończeniem kontraktu u dotychczasowego operatora, klienci mogą liczyć na dodatkowy rabat za usługi - do 6 miesięcy za darmo, do czasu faktycznego przeniesienia numeru do Play.

Oferta jest objęta limitem czasowym.

Smartfony za 1 zł na start:

Samsung Galaxy A20e - wyświetlacz 5,8", ośmiordzeniowy procesor Exynos oraz podwójny aparat – główny o rozdzielczości 13 Mpix oraz ultraszerokokątny 5 Mpix.

- wyświetlacz 5,8", ośmiordzeniowy procesor Exynos oraz podwójny aparat – główny o rozdzielczości 13 Mpix oraz ultraszerokokątny 5 Mpix. LG K41 S - ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio P22, ekran 6,21", pamięć 64 GB, bateria 3400 mAh, aparat 13+2/8 Mpix.

- ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio P22, ekran 6,21", pamięć 64 GB, bateria 3400 mAh, aparat 13+2/8 Mpix. Moto G8 Power Lite - ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio P35, ekran 6,1", pamięć 32 GB, bateria 3500 mAh, aparat 13+5/13 Mpix.

- ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio P35, ekran 6,1", pamięć 32 GB, bateria 3500 mAh, aparat 13+5/13 Mpix. Huawei Y5P - ośmiordzeniowy procesor MediaTek MT6762R, ekran 6,55", pamięć 32 GB, bateria 3020 mAh, aparat 13+5+2+2/ 8 Mpix.

Szczegóły oferty na: www.play.pl/promocja

Więcej na temat smartfona Moto G8 Power Lite znajdziecie w recenzji tekstowej lub na naszym kanale YouTube.