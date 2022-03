Przeciek zdradza prace nad Windows 11 23H2 Copper oraz Sun Valley 3 (SV3)

Jak się okazuje, Microsoft pracuje nie tylko nad Sun Valley 2, ale także jego następcami.

Edycje Windows 11 w kanale deweloperskim zawsze przynosiły nam ciekawe informacje. Build 25075 przeznaczony dla edycji Windows Server zawiera bibliotekę DLL, w której znajdują się odniesienia do Windows 11 23H2 - nazwa kodowa Copper. Oto jej zawartość:

Fot. Neowin

Drugi przeciek pochodzi z webcastu Microsoftu dla uczestników Windows Insider Program (WIP). Podczas pokazu na żywo zaprezentowano najnowsze rozwiązania dla Windows 11. Jednym z nich jest "SV3 Refined Investments Next Step". A SV3 to oczywiście skrót od Sun Valley 3. Widać go po prawej stronie, w prezentacji PowerPoint.

Fot. Neowin

Jakie z tego wnioski? Choć do opublikowania Sun Valley 2 pozostało jeszcze sporo czasu, Microsoft już pracuje nad kolejnymi dużymi zmianami. Nie jest to nowość - producent zawsze działał nad kilkoma wydaniami swoich systemów jednocześnie - jednak z drugiej strony czy nie lepiej by było, aby poświęcić czas i środki na dokładne wykonanie dużej aktualizacji tak, aby po jej wprowadzeniu nie zdarzały się nieprzyjemne niespodzianki?

Źródło: Neowin