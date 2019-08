Przecieki zdradzają wygląd Nokii 7.2

Najnowszy smartfon ma zrewolucjonizować design urządzeń Nokii.

Nokia to firma z bardzo długą historią, która na dodatek wzbudza wielki sentyment u starszych użytkowników. Każdy z nich pamięta funkcjonalne i wytrzymałe klawiszowe telefony z Finlandii, dzwonek Nokia Tune oraz kultowego Snake'a.

Źródło: techadvisor

Czasy te dawno minęły, Nokia miała za sobą kilka wzlotów i upadków, ale od 2017 roku znowu jest obecna na rynku. Dzięki firmie HMD Global miliony użytkowników na świecie nadal mogą kupować smartfony z logo fińskiego producenta na obudowie. HMD Global zdobyło licencję Nokii, a na dodatek produkuje ciekawe urządzenia z systemem operacyjnym Android.

Przez ostatnie dwa lata na rynku pojawiło się wiele modeli. Wszystko zaczęło się od Nokia 3, 5, 6 oraz 8. Fiński producent rozsądnie podszedł do nazewnictwa. Im wyższy numerek tym droższych i wyżej pozycjonowany smartfon.

Najnowsze informacje sugerują, że niedługo na rynku zadebiutuje kolejny model. Nokia 7.2 pojawiła się w internecie, a informacje o smartfonie zostały przekazane również przez GSMArena. Dodatkowo HMD potwierdziło, że na targach IFA w Berlinie, które odbywają się we wrześniu organizuje konferencję prasową. To właśnie na niej ma zostać zaprezentowany najnowszy model z średniej półki cenowej.

Na pierwszych zdjęciach i renderach, które wyciekły do sieci można zauważyć, że urządzenie posiada znacznie zmieniony w stosunku do obecnie produkowanych urządzeń Nokii design. Telefon jest bardzo smukły i na pierwszy rzut oka kojarzy się z Moto Z z 2016 roku. W projekcie zawarto również okrąg, w którym umieszczone zostały aparaty. To rozwiązanie ze starszych modeli Nokii takich, jak Lumia 1020 PureView. Model ten przez długi czas był najlepszym fotosmartfonem na rynku. Matryca o rozdzielczości 41 MP robiła niesamowite wrażenie w 2013 roku, kiedy to Lumia 1020 zadebiutowała na rynku.

Na froncie umieszczono ekran z małymi ramkami oraz wycięciem w kształcie kropli wody. Wszystko wskazuje na to, że w środku znajdzie się kamerka do selfie. Nokia nie zaprezentowała jeszcze żadnego smartfona z modnymi od jakiegoś czasu wysuwanymi aparatami.

Nokia 7.2 będzie typowym przedstawicielem średniej półki oraz następcą świetnego modelu 7 Plus. Rendery wskazują, że urządzenie posiadać będzie potrójny obiektyw główny oraz fizyczny czytnik linii papilarnych umieszczony na pleckach. To wygodne umiejscowienie, ale obecnym trendem jest umieszczanie skanerów w wyświetlaczu. To rozwiązanie również nie zostało jeszcze zastosowane w smartfonach Nokii. Na dole widoczny jest zarówno port USB Typu C, jak i gniazdo słuchawkowe Jack. To dobra wiadomość dla wszystkich audiofili.

Na ekranie urządzenia, które wyciekło do sieci widać dziwny ekran blokady z kłódką oraz skrótami do wiadomości i telefonu. Prawdopodobnie jest to zdjęcie poglądowe. Nokia stosuje w swoich urządzeniach czysty system Android, a czasami również Android One. Takie rozwiązanie gwarantuje miesięczne aktualizacje zabezpieczeń oraz szybkie aktualizacje systemu do najnowszej dostępnej wersji. W chwili obecnej nawet najstarsze Nokie z 2017 roku pracują pod kontrolą Androida 9.0 Pie z aktualnymi poprawkami zabezpieczeń.