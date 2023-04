Przed kim uciekamy, mamo? Czy Netflix planuje sezon 2?

Turecki serial Netflixa spotkał się z zaskakującym zainteresowaniem ze strony polskich subskrybentów. Czy w takim razie władze platformy zdecydują się na stworzenie 2. sezonu "Przed kim uciekamy, mamo?"

Spis treści

Przed kim uciekamy, mamo? Najważniejsze informacje

Tytuł: Przed kim uciekamy, mamo? (Biz Kimden Kaçıyorduk Anne

Przed kim uciekamy, mamo? (Biz Kimden Kaçıyorduk Anne Twórcy: Umut Aral, Gökçen Usta

Umut Aral, Gökçen Usta Gatunek: thriller

thriller Czas emisji: 2023

2023 Kraj produkcji: Turcja

Przed kim uciekamy, mamo? to najnowszy, tym razem turecki, serial serwisu Netflix. Powstał on na podstawie pochodzącej z 2007 roku książki pod tytułem Biz Kimden Kaçiyorduk Anne? Produkcja opowiada o dwóch tajemniczych kobietach, bezimiennej matce i córce Bambi, które wiodą życie na walizkach, wyraźnie uciekając przed kimś niebezpiecznym.

Zagadka ich nieustannego przemieszczania wydaje się mieć korzenie w przeszłości matki – niejasnej i wypełnionej mrocznymi sekretami. Kobiety na każdym kroku wypatrują zagrożenia, a swoją ścieżkę, co gorsza, zaczynają znaczyć zwłokami napotkanych osób.

W ciągu siedmiu odcinków stopniowo poznajemy historię obu kobiet. Atmosfera w serialu gęstnieje, a jego finał jest wyjątkowo dramatyczny. Matka i jej córka planują jeszcze jeden skok, jednak podążająca ich śladem policja jest coraz większym zagrożeniem. W sklepie z biżuterią, który miały okraść, sprawy przybierają bardzo zły obrót i bohaterki zostają zmuszone do konfrontacji ze stróżami prawa.

Sezon 2. – czy na pewno powstanie?

Serial Przed kim uciekamy, mamo? premierę na Netfliksie miał 24 marca 2024 roku i wygląda na to, że pod względem oglądalności poradził sobie naprawdę nieźle – trafił bowiem do TOP 10 najchętniej oglądanych seriali platformy. Oczywiście na dokładne wyniki popularności show trzeba będzie poczekać – dla władz serwisu są one kluczowe w podjęciu decyzji o przedłużeniu produkcji.

Na razie Netflix nie ogłosił żadnych informacji w sprawie 2. sezonu Przed kim uciekamy, mamo? Po skoku na sklep matka zginęła w policyjnej obławie, jednak Bambi udało się uciec wraz z pieniędzmi. Gdyby powstał kolejny sezon, córka byłaby samodzielną bohaterką – pytanie, czy taka zmiana przysłużyłaby się opowieści. Oczywiście, twórcy zawsze mogą stworzyć dla Bambi nową towarzyszkę. Jednak naszym zdaniem pod względem fabularnym produkcja nie ma już wielkiego potencjału fabularnego i spokojnie mogłaby zakończyć się na pierwszym sezonie.

