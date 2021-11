Przedni aparat Samsunga Galaxy S22 rozczaruje?

Do premiery wciąż zostały trzy miesiące, jednak o kolejnym flagowcu Samsunga wiemy już coraz więcej. Najnowsze wiadomości nie są jednak zachęcające.

Spodziewamy się, że Samsung zaprezentuje kolejną odsłonę swoich flagowych smartfonów z serii Galaxy S w lutym przyszłego roku. Od tej chwili dzieli nas więc już coraz mniej czasu. Nie dziwi nas więc, że w sieci pojawia się coraz więcej informacji poświęconym trzem urządzeniom z rodziny Galaxy S22, które zostaną zaprezentowane.

Najświeższe wieści, przekazane przez portal GalaxyClub nie napawają jednak optymizmem. Wszystko wskazuje bowiem, że Samsung po raz kolejny nie zdecyduje się na poprawę przedniego aparatu w swoim smartfonie. Oznacza to więc, że wychodzące w 2022 roku flagowe urządzenie największego producenta smartfonów na świecie będzie posiadało aparat z... 2019 roku.

Właśnie trzy lata temu Samsung po raz ostatni poprawiał ten aspekt linii Galaxy S. W wydanym w 2019 roku Galaxy S10 otrzymaliśmy nowy przedni aparat o 10 MP rozdzielczości. Od tego momentu producent konsekwentnie umieszczał go w modelach Galaxy S20 oraz tegorocznym Galaxy S21. W przyszłym roku będzie to więc już czwarta generacja wykorzystująca te same podzespoły.

Oczywiście należy pamiętać, że ta 10 MP jednostka umieszczona zostanie jedynie w bazowym Galaxy S22 oraz Galaxy S22+. Najmocniejszy Galaxy S22 Ultra otrzyma bowiem 40 MP aparat. Będzie to jednak... ta sama jednostka co w ostatnich dwóch generacjach flagowców Samsunga.

Jak prezentują się pozostałe aparaty smartfonów, które zadebiutują na początku 2022 roku? W modelach Galaxy S22 oraz Galaxy S22+ umieszczony zostanie 50 MP aparat główny, wspierany przez 12 MP obiektyw szerokokątny oraz 10 MP obiektyw telefoto. W przypadku Galaxy S22 Ultra będzie to 108 MP obiektyw główny, 12 MP szerokokątny oraz dwie 10 MP jednostki z zoomem optycznym.

