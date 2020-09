Przedsprzedaż PS5 może wystartować już jutro

Największy brytyjski sklep z grami poinformował, że Sony szykuje się do ważnego ogłoszenia związanego z PS5.

Przedsprzedaż PS5 coraz bliżej?

Sony i Microsoft bawiły się ze sobą do tej pory w "przeczekanie". Nikt nie chciał przedwcześnie ujawnić ceny i dokładniej daty premiery swoich konsol dziewiątej generacji. Jednak ostatni "wyciek" informacji dotyczący konsol Xbox Series X i Xbox Series S spowodował, że Microsoft musiał już oficjalnie zaprezentować nam to drugie urządzenie.

Dzisiejsze rewelacje mogą wywołać prawdziwą lawinę zapowiedzi i prezentacji. Microsoft zapowiedział już, iż w najbliższym czasie poznamy dokładną specyfikację Xbox Series S. Możemy się również spodziewać, że producent potwierdzi cenę Xbox Series X, która najprawdopodobniej wyniesie 499 Euro. Przyparte do muru Sony musi zareagować, a najlepsze co może obecnie zrobić, to ujawnić cenę PlayStation 5 i wystartować z przedsprzedażą konsoli.

Przedsprzedaż PS5 wystartuje już jutro?

Możliwe, że na odpowiedź Sony nie będziemy musieli długo czekać. Największa sieć sklepów z grami w Wielkiej Brytanii - GAME, poinformowała na Twiterze, że już jutro Sony przekaże nam ważną wiadomość związaną z PlayStation 5 i przedsprzedażą konsoli. Śmiało możemy zatem założyć, że chodzi o cenę urządzenia i datę premiery.

Ci, którzy oczekują na pre-ordery - prosimy czekajcie na aktualizacje. Zaplanowało na jutro ogłoszenie związane z PS5, więc w tym tygodniu wszystko się zacznie. - GAME

Oczywiście tweet zdążył już zniknąć z Twittera, niemniej jednak coś jest na rzeczy. Czy już jutro wystartuje przedsprzedaż PS5? Niestety jest to raczej mało prawdopodobne, Sony już wcześniej zapowiadało, że o pre-orderach poinformuje z wyprzedzeniem. Możliwe jednak, że to właśnie jutro nastąpi ich zapowiedź, a możliwość zamawiania konsoli oficjalnie wystartuje pod koniec tygodnia. Cóż, na razie pozostaje nam cierpliwe czekać.

