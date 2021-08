Przedsprzedaż trwa, a Galaxy Buds 2 już staniały!

Galaxy Buds 2 jeszcze nie trafiły do oficjalnej sprzedaży, a już doczekały się pierwszej obniżki. Czy skorzystamy z niej w naszym kraju?

Samsung Galaxy Buds 2 to najnowsze słuchawki bezprzewodowe koreańskiego producenta. Akcesorium zostało zaprezentowane na ostatniej konferencji prasowej Galaxy Unpacked razem z nowymi modelami składanych smartfonów - Galaxy Z Fold 3 oraz Galaxy Z Flip 3.

Słuchawki Samsung Galaxy Buds 2 fot. Paweł Goryniak / PCWorld

Najnowsze słuchawki TWS firmy Samsung oferują ANC, udoskonaloną konstrukcję, nowy system parowania oraz zaktualizowaną aplikację Galaxy Wearables służącą do zarządzania i konfiguracji.

Samsung Galaxy Buds 2 aktualnie sprzedawane się w ramach przedsprzedaży. Zapłacimy za nie 649 zł. Jeżeli zdecydujemy się na zakup do 26 sierpnia 2021 roku możemy liczyć na gratis w postaci ładowarki bezprzewodowej Wireless Charger Duo (EP-P4300). Jej sugerowana cena detaliczna wynosi 149 zł.

Jeden ze sklepów internetowych sprzedający słuchawki Galaxy Buds 2 w przedsprzedaży zdecydował się na obniżenie ceny startowej. Sklep Woot należący do platformy Amazon proponuje zakup słuchawek Galaxy Buds 2 o 25 dolarów taniej. Oznacza to, że cena spada z 149 dolarów (tyle kosztują słuchawki w USA) do 125 dolarów. Promocja została dedykowana konsumentom, którzy nie potrzebują dodatkowego gratisu w postaci ładowarki bezprzewodowej.

Obniżenie ceny produktu jeszcze przed wprowadzeniem go do oficjalnej sprzedaży to niespotykana sytuacja. Pozwala ona sądzić, że słuchawki Galaxy Buds 2 po wprowadzeniu do sprzedaży powinny w niedługim czasie trafić na promocje.

Niestety w Polsce aktualnie nie kupimy Galaxy Buds 2 taniej. Słuchawki sprzedawane są za 649 zł. Przy zakupie do 26 sierpnia otrzymamy darmową ładowarkę bezprzewodową.