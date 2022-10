Przedstawiamy najlepsze laptopy do 2000 zł w 2022 roku

Nie każdy może sobie pozwolić na laptopa klasy premium, na szczęście producenci oferują budżetowe odpowiedniki - odpowiednio dobrane podzespoły w przystępnych cenach. Poniżej przedstawiamy przegląd najlepszych laptopów budżetowych.

Spis treści

Fot. Daniel Olszewski / PCWorld.pl

Najlepsze laptopy do 2000 zł - Na co zwrócić uwagę?

Jeśli szukasz sprzętu głównie do wykonywania podstawowych zadań, takich jak przeglądanie stron internetowych, sprawdzanie poczty elektronicznej i pracy biurowej - budżetowy laptop spełni Twoje wymagania. Niektóre nawet mają wystarczającą moc do edycji zdjęć i montażu wideo, a nawet oferują możliwość casualowej rozgrywki bez znacznego spowolnienia sprzętu. Patrząc na laptopy z niższej półki, jesteśmy zazwyczaj nastawieni na kwotę poniżej 2000zł, dlatego nasz ranking zawiera urządzenia, które nie przekraczają tej kwoty.

Jedną z najważniejszych rzeczy przy wyborze laptopa jest jego specyfikacja. Tak jak pisaliśmy wcześniej, wybór najlepszego modelu jest uzależniony od Twoich preferencji - jeśli nie planujesz gromadzenia dużych ilości danych, nie jest Ci potrzebny 1TB miejsca na dysku.

Zobacz również:

Najlepsze laptopy do 2000 zł - Specyfikacje

Pamiętaj, że wielkość ekranu ma wpływ na takie aspekty, jak wymiary i waga urządzenia. Większość tanich laptopów posiada wyświetlacz o przekątnej 13- lub 15- cali, ale trafiają się również dobre modele z mniejszymi i większymi ekranami. Tanie laptopy zazwyczaj oferują jakość obrazu HD, można jednak znaleźć w dobrej cenie takie, na których można cieszyć się obrazem Full HD.

Punktem głównym laptopa jest jego procesor, którego wydajność ma duży wpływ na działanie systemu, aplikacji oraz przeprowadzanie różnego typu operacji. Najlepiej zainwestować w procesory Intel Core lub AMD z serii A. Firma Intel oferuje procesory i3, które dobrze nadają się do podstawowych czynności i pracy na laptopie, natomiast i5 - do bardziej wymagających zadań (np. montaż wideo) oraz niezobowiązującego gamingu. Obojętnie od procesora, ilość RAM w tanim laptopie to zazwyczaj 4GB. Na urządzenia mające 2, a nawet 1GB nie należy nawet zwracać uwagi - zazwyczaj są to przestarzałe laptopy.

Wiele laptopów korzysta z dysków HDD, zazwyczaj o pojemności 500GB lub 1TB. Jest to wystarczająca ilość miejsca na liczne aplikacje i tysiące zdjęć. Jeśli miejsca zacznie brakować, zawsze można dokupić dysk zewnętrzny lub korzystać z magazynów chmurowych.

Większość znajdujących się w sprzedaży laptopów nie ma napędu CD/DVD - dzięki temu mogą być tańsze i lżejsze. Jeśli zaś chodzi o system operacyjny, niemal wszystkie laptopy sprzedawane są z systemem Windows 10 i takie też przedstawiamy w naszym rankingu.

Windows 11 SE

Microsoft zauważył, że na rynku brakuje tanich komputerów z Windowsem. Ostatnimi czasy ceny najtańszych modeli poszybowały w górę w związku z pandemią i przejściem na pracę zdalną. Gigant z Redmond zaprezentował Windowsa 11 SE - nowy system operacyjny dostosowany do pracy na słabych komputerach.

Domyślna tapeta Windows 11 SE Źródło: neowin.net

Windows 11 SE oficjalnie pozycjonowany jest jako system operacyjny dla edukacji. W praktyce sprawdzi się jednak na najtańszych komputerach przenośnych oraz w krajach rozwijających się. Razem z Windows 11 SE na rynku zadebiutował Surface Laptop SE. To najtańsze urządzenie z rodziny Surface. Sugerowana cena detaliczna startuje z poziomu 249 dolarów.

Sama geneza nazwy Windowsa 11 SE nie jest znana. Microsoft użył skrótu SE, aby odróżnić Windowsa 11 od innych wydań systemu operacyjnego. Ze względu na fakt, że jest to oprogramowanie głównie dla sektora edukacji możemy sądzić, że mowa o Windows 11 School Edition.

System operacyjny pojawi się na całym świecie z wyjątkiem Chin. Microsoft pozwoli producentom sprzętu komputerowego na sprzedaż detaliczną komputerów z Windows 11 SE. Większość urządzeń trafi do sklepów w przyszłym roku. Cena detaliczna laptopów powinna wynosić około 1500 zł.

Windows 11 SE vs Windows 11 i Windows 10 Źródło: neowin.net

Microsoft nie zaleca Windowsa 11 SE do użytku osobistego, ale nie zabrania takiej możliwości. Windows 11 SE zainstalujemy na każdym komputerze kompatybilnym z Windows 11.

Niestety gigant z Redmond przewidział sporo ograniczeń. Windows 11 SE nie pozwala na swobodną instalację aplikacji z internetu. Dodatkowo na pokładzie nie ma Microsoft Store. W dokumentacji znajdziemy informacje mówiącą, że na Windows 11 SE zainstaujemy jedynie:

Aplikacje filtrujące treść

Rozwiązania dla zdających testy

Aplikacje ułatwiające dostęp

Aplikacje do skutecznej komunikacji w klasie

Podstawowe aplikacje do diagnostyki, zarządzania, łączności i wsparcia technicznego

Przeglądarki

Oznacza to, że nie zagramy w gry. Możemy jednak zainstalować pakiet biurowy Office 365, Teamsy, Zooma, Discorda czy inną przeglądarkę.

Windows 11 SE vs Windows 11 i Windows 10 Źródło: neowin.net

Windows 11 SE to system oparty o pracy w chmurze. Wszystko ze względu na komputery, które nie będą miały pojemnych dysków. Oprogramowanie doskonale zintegrowano z OneDrivem. Microsoft przekazuje, że system może być nieco wolniejszy od Windowsa 11, ale spełnia wszystkie standardy założone przez kontrolerów jakości.

Windows 11 SE pojawi się na komputerach wyposażonych w 4/8 GB pamięci operacyjnej oraz 64/128 GB wbudowanej pamięci masowej. Microsoft nie przewiduje innych konfiguracji. W kwestii procesorów jest pełna dowolność, ale spodziewamy się głównie tanich układów Intel Celeron oraz Intel Pentium.

Lenovo IdeaPad 3-15

Lenovo IdeaPad 3-15

Laptop klasy podstawowej, który oferuje wystarczającą moc do wykonywania codziennych zadań.

Procesor do urządzeń mobilnych AMD Ryzen 3 oraz dedykowana karta graficzna AMD Radeon ułatwiają pracę wielozadaniową i przyspieszają działanie podczas korzystania z funkcji rozrywkowych. Dzięki przemyślanym detalom, takim jak chroniąca prywatność fizyczna przesłona kamery, jest to świetny laptop do codziennych zastosowań.

IdeaPad 3 ma cenę zwykłego laptopa do codziennego użytku, ale jest zdecydowanie niecodzienny. Posiada ekran o przekątnej 15,6 cala, wydajną pamięć operacyjną w wysokości 4GB i masową - dysk SSD256GB. Co więcej, niezależnie od tego, czy pracujesz nad domowym budżetem, czy zaawansowanym arkuszem kalkulacyjnym, wygodna klawiatura numeryczna nada się do każdej pracy.

HP 255

HP 255

W przystępnej cenie otrzymujemy duży dysk SSD M.2 o pojemności 256GB i 8GB pamięci RAM. Dzięki temu nie musisz się martwić o miejsce na swoje programy, filmy, zdjęcia i inne ważne pliki, a komputer działa płynnie i zapewnia przyjemną pracę. Całość opiera się na procesorze AMD Athlon Gold 3150U oraz układzie graficznym AMD Radeon RX Vega 3. Posiada również najnowszy system operacyjny Windows 10.

Notebook ma elegancką, czarną obudowę o matowej powierzchni. To duży atut, jeśli zależy Ci także na estetycznych walorach sprzętu. Jest to model idealny do codziennego użytkowania - sprawdzi się w przypadku zastosowań takich jak korzystanie z Internetu, oglądanie filmów czy obsługa skrzynki mailowej.

Jeśli jednak szukasz sprzętu, na którym zagrasz w bardziej wymagające gry czy popracujesz nad obróbką zdjęć – parametry tego laptopa mogą okazać się niewystarczające.

ACER Aspire 3

ACER Aspire 3

Laptop z ekranem o przekątnej 15,6 cali z rozdzielczością 1366 x 768, wyposażony w dwurdzeniowy procesor Intel Celeron N4020 oraz zintegrowaną kartę graficzną Intel UHD Graphics 600. Posiada pamięć RAM o wielkości 4 GB, szybki dysk SSD128GB oraz zainstalowany system operacyjny Windows 10 Home.

Acer Aspire 3 to laptop tani, ale dobry do codziennego użytkowania. Dostępnych jest kilka różnych wersji konfiguracji, dzięki temu można dobrać model odpowiedni do potrzeb oraz budżetu. Wszystkie mają baterię pozwalającą na pracę przez więcej niż sześć godzin.

Acer Aspire 1

Acer Aspire 1

Kolejna propozycja firmy Acer to model Aspire 1. Przekątna matrycy to 14 cali, a jej rozdzielczość wynosi 1366 x 768 pikseli. Głównymi atutami laptopa są: procesor Intel Celeron N4500, dysk twardy 64GB eMMC, 4GB pamięci RAM oraz zintegrowana karta Intel UHD Graphics.

Dobrze sprawdzi się nie tylko przy pracy biurowej ale i np. oglądaniu ulubionych seriali. O stabilne połączenie z Internetem zadba wbudowana karta Wi-Fi. Trzy porty USB, w tym jeden w standardzie 3.0 pozwolą Ci podłączyć dodatkowe akcesoria.

Acer Swift 1

Acer Swift 1

Acer Swift 1 to laptop w metalowej obudowie, z ekranem 13,3", na którym pokazuje obraz w rozdzielczości Full HD. Urządzenia zasila Intel Celeron N4500, korzystający z 4GB RAM. Pod obudową znalazł się dysk eMMC o pojemności 128GB. W obudowie znajdziemy dwa porty USB 3.1 Gen. 1 oraz jeden USB Typu-C.

Oferuje rewelacyjną jakość wykonania rodem z ponad 2 razy droższych konstrukcji, wszystkie niezbędne porty oraz baterię, która pozwala na 10 godzin nieprzerwanej pracy. Jakby tego było mało, komputer jest w pełni pasywny i dostępny w kilku ciekawych wersjach kolorystycznych.

Asus E410

Asus E410

Może nie wypada tak wysoko jak inne laptopy, ale większość ludzi chce jak najwięcej za jak najniższą cenę, dlatego Asus E410 jest świetną opcją. Dzięki lekkiej i kompaktowej konstrukcji oraz stylowemu wyglądowi błyskawicznie wdraża się życie codzienne. ASUS E410 został opracowany pod kątem codziennej pracy przy komputerze i zadań produktywnych oraz oferuje takie nowatorskie rozwiązania jak ASUS NumberPad.

Procesor Intel Celeron N4020, 4GB pamięci RAM, dysk SSD256GB - to jedne z najważniejszych parametrów laptopa. Niewyraźny 14-calowy ekran może budzić wątpliwość i nie każdemu spodoba się dziwaczny design na pokrywie. E410 ma doskonałą żywotność baterii, lekką konstrukcję i jest bardzo wydajny. Laptop jest wystarczająco dobry do podstawowych, codziennych zadań. Spełnienie kluczowych wymagań w tej cenie sprawia, że jest to bardzo wartościowy laptop.

Dell Inspiron 3583

Dell Inspiron 3583

Z pewnością jego zaletą jest ekran, który ma przekątną 15,6-cala oraz rozdzielczość Full HD. Laptop pracuje na procesorze Intel Celeron wspieranym przez 4GB pamięci RAM. Warto również wspomnieć o szybkim dysku SSD o pojemności 128GB.

Obudowa została poddana przez producenta licznym testom wytrzymałościowym, więc możesz być pewny, że codzienne korzystanie z komputera nie będzie dla niej stanowić żadnego wyzwania. Dodatkowo, matowa powłoka matrycy sprawia, że jest czytelny nawet w świetle słonecznym.